La plus effrayante victime du COVID-19 dont vous ne pouvez pas parler est la liberté d’expression ⋆ .

«La morale du coronavirus19 sera que la contagion sociale via les réseaux sociaux est plus dangereuse que la contagion biologique.» 17 mars 2020

J’ai tweeté la citation ci-dessus il y a un peu plus d’un an et l’ai épinglée. Je pensais que je disais l’évidence. À ce stade, l’hystérie de masse était déjà en plein essor, et quiconque ayant même une idée que les plus grands dangers pour la société sont les actions irrationnelles des foules aurait dû comprendre mon point de vue.

Au lieu de cela, j’ai été mis au pilori pour cela. Comment pourrait-il y avoir des effets pires que ceux du coronavirus? Pourquoi vous souciez-vous de l’économie plus que de la vie? Et ainsi de suite.

Mars 2020 sera considéré comme la grande illusion de masse. Début mars, une «décision de masse» avait été prise selon laquelle le COVID-19 était super dangereux et ne ressemblait à rien de ce que nous avons vu auparavant. Cela a fait des ravages sur la capacité de quiconque faisant partie de l’illusion de masse de penser rationnellement.

Le bon sens avait disparu. La panique du COVID a déplacé le fardeau des preuves de telle sorte que (i) les bases de référence normales sur un virus du rhume devaient maintenant être prouvées à un niveau déraisonnablement élevé, (ii) de nombreuses hypothèses selon lesquelles le COVID était particulièrement mauvais à certains égards ne nécessitaient aucune preuve sérieuse pour les étayer, et (iii) les interventions violant les droits civils, même si elles n’étaient pas explicitement recommandées avant 2020, sont soudainement devenues des mesures de bon sens qui seraient si efficaces que nous pourrions les utiliser comme un cadran de contrôle de pandémie.

À la mi-mars, de nombreux faux récits se sont répandus comme une traînée de poudre: le taux de mortalité par infection au COVID-19 était terriblement élevé pour l’ensemble de la population; les personnes asymptomatiques étaient endémiques et dangereuses; COVID-19 est extrêmement risqué pour les jeunes; l’immunité ne s’applique pas comme elle le fait normalement; un combat COVID pourrait vous laisser des problèmes de santé chroniques, contrairement aux infections causées par d’autres coronavirus; confiner de force des populations en bonne santé dans leurs foyers et fermer des entreprises est une mesure tout à fait sensée et sans inconvénients; les masques fonctionnent parce que les chirurgiens les portent; et plus.

Tous sont faux et facilement découverts, étant donné les données dont nous disposions même au début du mois de mars. Tous ont néanmoins été largement crus et médiatisés par les médias institutionnels. Un sondage du 20 juillet 2020, par exemple, a révélé que le répondant typique de l’enquête pensait qu’environ un Américain sur dix était déjà mort du COVID à l’été 2020.

C’est – j’aurais aimé qu’il soit inutile de le dire – plusieurs ordres de grandeur élevés. À l’époque, en fait, leurs estimations étaient plus de 225 fois trop élevées, selon le sondage. Les sondages ultérieurs ont continué de trouver que les Américains surestimaient énormément les décès et les risques de COVID.

Quelque chose s’est produit début mars pour «faire cela» à des milliards d’esprits dans le monde et, par conséquent, le calcul complexe des politiques publiques a été remplacé par une seule variable: les cas de COVID et les décès. Même cela a été compté d’une manière que nous n’avons jamais compté aucun autre virus saisonnier, des moyens qui ont conduit à des décomptes beaucoup plus élevés.

Les emplois, les entreprises, les droits civils et la qualité de vie ne figuraient nulle part dans les calculs. Bien qu’il existe de multiples facteurs dans la création d’une illusion de masse, y compris des réactions positives infectieuses entre une population effrayée par une pandémie, des journalistes, des politiciens et des universitaires, l’un des déclencheurs clés a été la confusion précoce de l’Organisation mondiale de la santé de la mortalité toujours beaucoup plus élevée. (CFR) avec le taux de mortalité par infection (IFR) toujours beaucoup plus faible, en comparant le CFR pour COVID avec l’IFR pour la grippe, une erreur criminellement négligente.

Le degré astronomique d’inexactitude sur la nature du COVID-19 n’a été éclipsé que par l’indignation juste tirée contre quiconque soulignant les données disponibles ou rappelant à tout le monde que nous devons équilibrer tous les aspects du calcul de l’utilité, y compris l’économie, les droits civils, et la myriade de torts causés par les masques et autres tentatives d’intervention contre les maladies.

À la mi-mars 2020, j’ai eu ma première dose d’indignation morale dans la vraie vie quand une douzaine d’amis CrossFit et moi travaillions à l’extérieur dans un parc, même socialement distancé. Une dame qui passait nous a vus, s’est arrêtée et s’est mise à nous aborder (et à demander nos noms) pendant 15 minutes sur la façon dont nous la mettions en danger, elle et la société. Nous ne lui avons échappé qu’en ramassant notre équipement et en courant plus vite qu’elle ne le pouvait.

On pourrait rire à l’image d’une femme d’âge moyen, déformée, qui se remue les doigts, poursuivant un groupe de CrossFitters à travers le parc, mais dans cette scène se trouvent les graines du totalitarisme. Un milliard de coups de doigt équivaut au totalitarisme.

Les événements de l’année dernière sont extrêmement dangereux, et nous ne sommes en aucun cas les seuls à le reconnaître. Les rationnels et les non-illusoires ont fusionné, et ils viennent de la gauche, de la droite et du milieu.

L’hystérie qui s’est dégagée de mars dernier a en fait réorienté une grande partie du débat politique. Ce n’est plus la gauche contre la droite. Au lieu de cela, c’est vers le haut ou vers le bas, «en haut» étant ceux qui voient les terribles menaces uniques à la liberté d’expression et à la liberté, et «en bas» étant ceux qui soutiennent de plus en plus les mesures de violation des droits civils pour étouffer une pandémie ( quelque chose dont je discute dans cette vidéo Moment).

Quoi qu’il se soit passé en mars pour créer la grande illusion de masse, cela impliquait un échec de la liberté d’expression. Et lorsque la liberté d’expression se rompt, la liberté est plus généralement menacée. Nous avons décidé que le monde avait désespérément besoin d’un institut de recherche consacré aux mécanismes régissant la libre expression et à leurs relations avec la société. La liberté d’expression ne devrait pas être laissée aux avocats.

Donc, un an après le début de la folie, le Dr Tim Barber et moi avons lancé FreeX: The Free Expression Group. Notre objectif? «Sécuriser les mécanismes de la libre expression et les fruits de la liberté auxquels elle conduit, tout en veillant à ce que ces mécanismes fonctionnent sans heurts et en évitant les illusions de masse qui sont la plus grande menace de la civilisation.» Tel est, à notre avis, le Saint Graal sociétal.

La liberté d’expression se concentre généralement sur la sécurisation de la parole contre les restrictions gouvernementales. Mais le gouvernement n’a été qu’une petite partie du problème de la liberté d’expression au cours de l’année dernière. La population dans son ensemble a imposé avec droiture le culte COVID au niveau de la base.

Les universitaires savaient qu’il ne fallait même pas penser à s’exprimer avec scepticisme, encore moins publier un article. Big Tech a commencé à censurer, vérifier les faits et interdire les voix en dehors du récit de COVID doom. Lorsque nos libertés étaient les plus menacées – liberté de mouvement, liberté vestimentaire, liberté de garder nos entreprises et nos moyens de subsistance, etc. – notre capacité à parler même contre la menace a été étouffée.

Le monde étant connecté en un seul grand réseau social, le moment est venu de faire des recherches révolutionnaires sur la libre expression dans une perspective scientifique du 21e siècle, et de faire comprendre aux décideurs et au public pourquoi la liberté d’expression est essentielle à une société saine. C’est FreeX.