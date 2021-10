La plus grande aire marine protégée de l’Atlantique est née pour préserver les oiseaux

in

05/10/21 à 12:03 CEST

Les ministres de l’environnement de tous les pays de l’Atlantique du Nord-Est, réunis la semaine dernière à Cascáis (Portugal), tous membres de la convention Ospar pour la conservation du milieu marin, ont convenu avec l’Union européenne de créer une nouvelle aire marine protégée (AMP ) en haute mer pour la protection et la conservation des oiseaux marins. C’est la première étape pour déclarer protégés 30% de la zone marine occupée par la Convention OSPAR, qui couvre une grande partie de l’Atlantique Nord.

La nouvelle aire protégée est, comme l’ont souligné les ministres et le commissaire européen, d’une superficie exceptionnellement grande, puisque sa superficie est supérieure à celle de l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Allemagne réunis. La nouvelle AMP s’appelle le courant de l’Atlantique Nord et le bassin maritime d’Evlanov (NACES).

Il couvrira un total de 600 000 kilomètres carrés et protéger une zone considérée comme d’une importance vitale pour les oiseaux marins. Sur la base des données de suivi, il a été prouvé qu’il s’agit d’un endroit très pertinent comme zone d’alimentation et qu’il est utilisé à la fois par les oiseaux marins qui se reproduisent sur les côtes de l’Atlantique Nord-Est et par ceux qui migrent à travers la planète ou nichent dans d’autres parties du globe.

Cependant, la réunion a également servi à lancer la Stratégie environnementale de l’Atlantique du Nord-Est à l’horizon 2030 d’OSPAR, qui fixe des objectifs pour les dix prochaines années. Cette stratégie se concentre sur quatre domaines : des mers propres, des mers biologiquement diverses, des mers productives et durables et des mers résistantes au changement climatique et à l’acidification des océans.

Réduire les rejets de granulés plastiques dans la mer

Parmi les objectifs spécifiques convenus figure la réduction des déchets déversés dans la mer de 50% d’ici 2025 et 75% d’ici 2030, ainsi que l’engagement de désigner 30% de l’ensemble de la zone maritime de la Convention OSPAR comme AMP pour l’année 2030.

De même, il a été convenu de mettre en œuvre des actions visant à réduire les rejets de granulés plastiques dans la mer (petits morceaux de plastique en vrac pour fabriquer toutes sortes d’objets) “à travers des normes de prévention et des systèmes de certification qui couvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en plastique & rdquor;, selon une note rendue publique à l’issue de la réunion.

Cette action, ajoute le communiqué, est appuyée par un ensemble de lignes directrices à l’intention des parties contractantes et de l’industrie.

Il a également été décidé le «protection d’un important habitat forestier de varech afin que les effets néfastes des activités humaines et du changement climatique soient minimisés & rdquor ;.

Au cours de la réunion, l’ambassadrice des océans, Sylvia Earle, a déclaré : « Les actions qui seront menées dans les dix prochaines années détermineront le destin des 10 000 prochaines années ». Pour sa part, le président d’OSPAR, Richard Cronin, a déclaré : « Le temps de parler est terminé, nous entamons maintenant une décennie d’action pour protéger et conserver l’Atlantique du Nord-Est & rdquor ;.

La Convention sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, ou Convention OSPAR, signée à Paris le 22 septembre 1992, Elle est le résultat de la refonte de deux conventions précédentes : la Convention d’Oslo pour la prévention de la pollution marine causée par les déversements de navires et d’aéronefs, et la Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d’origine terrestre. Elle a été ratifiée par l’Espagne par un instrument du 25 janvier 1994 (publié au BOE du 24 juin 1998).

La Convention OSPAR est entrée en vigueur en 1998, par conséquent, à partir de cette date, ses articles sont obligatoires pour les Parties contractantes : Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Hollande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède , la Suisse, le Royaume-Uni et la Communauté européenne. Les parties contractantes à cet accord se réunissent chaque année et une réunion ministérielle des parties a lieu tous les cinq ans.

Accord OSPAR : https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/proteccion-internacional-mar/convenios-internacionales/convenio_ospar.aspx

