La plus grande aventure non stop sur pédales

La Non Stop Madrid -Tajo International- Lisbonne célébrera du 2 au 4 juillet sa 8e édition se consolider comme une référence dans le calendrier des tests nationaux de VTT. Un prestige durement gagné grâce à son nouveau format NON STOP, qui permet aux participants de pédaler jour et nuit, trouvant de nouvelles motivations sur le vélo. le Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juin ou lorsque les derniers numéros disponibles se terminent.

Les passionnés de VTT ont un rendez-vous incontournable le premier week-end de juillet. Un week-end passionnant où les cyclistes traversent la péninsule ibérique en équipes de 4 participants maximum, par relais et sans arrêts obligatoires, en un défi sans précédent qui promet une aventure et une nouvelle expérience, unique dans son format le long d’un voyage pratiquement à explorer.

Nous parlons d’un Parcours de 770 km, distance qui sépare la ligne de départ dans la ville de Madrid de Villanueva del Pardillo, du but final, déjà dans le pays portugais. Des centaines de kilomètres à travers la péninsule ibérique à travers des chemins forestiers et des sentiers, le long de routes aussi attrayantes que la Sierra de Gredos ou la vallée de Jerte pour suivre le chemin du Tage qui les mènera au Portugal. Les équipes doivent parcourir les communautés autonomes de Madrid, Castilla y León et Extremadura, jusqu’à ce qu’elles atteignent le but final en Alenquer (Lisbonne), dans un temps maximum de 55 heures.

UNE itinéraire d’une grande beauté naturelle qui cache dans chacune des stations d’hydratation, munies de réserves liquides et solides, l’un des supports essentiels pour les participants. Chacune des 9 communes qui accueillent l’ES, séparées par une distance comprise entre 65 et 80 km, se tournent vers un test qui leur semble déjà être le leur. Son objectif principal est que les participants reçoivent le soutien nécessaire pour reprendre des forces, effectuer les relais et continuer sur la route. Une grande ambiance festive qui rassemble des milliers de citoyens et qui se transmet aux participants, transformant le convoi de l’épreuve en une grande fête citoyenne.

Son format révolutionnaire NON STOP, soit par équipes de 2, 3 ou 4 participants ou en solo – un défi réservé uniquement à ceux qui ont déjà passé le test de la catégorie DUO -, c’est précisément l’une des grandes attractions de la compétition. La stratégie à suivre par chaque équipe est essentielle et il est essentiel de déterminer quelle section conviendra le mieux à chaque membre de l’équipe afin d’arriver dans le délai de 55 heures. Le travail d’équipe, la camaraderie et la confiance entre les participants de chaque groupe deviennent les piliers fondamentaux pour affronter l’épreuve.

L’une des grandes incitations qui, en plus, en font une carrière sans précédent, est le fait que pédalez la nuit. C’est un privilège singulier, avec des heures de silence seulement interrompues par les mille sons de la nature comme seul compagnon, sous un ciel étoilé, le long des routes rurales qui donnent au participant l’occasion de se retrouver.

Le test aura un déploiement logistique qui mobilisera plus de 100 personnes dans l’organisation. Parmi les mesures de sécurité, les dispositifs de géolocalisation que l’organisation met à la disposition de chaque participant seront utilisés, et qui permettent au Cours CP de savoir à tout moment, à quel point du circuit se trouve chaque cycliste.

Le Non Stop Madrid-Tajo Internacional- Lisbonne garantit à ses participants 55 heures d’adrénaline pure, compagnonnage, anecdotes, expériences uniques et nouvelles expériences dans une aventure incomparable, le long d’un itinéraire pratiquement à explorer. Un défi passionnant qui mettra à l’épreuve la force physique et mentale des participants, qui chaque année ajoutent des adeptes, non seulement en Espagne, mais aussi à l’international.

En chemin, il restera peut-être de nombreuses heures de sommeil, mais ce qui restera sûrement pour toujours sera le souvenir irremplaçable d’une aventure personnelle unique qui aura abouti à l’objectif final des Bemvindos en portugais.