Actualités Bitcoin

La plus grande banque d’Asie du Sud-Est, DBS commence à offrir des services de confiance pour les crypto-monnaies

Pendant ce temps, le Digital Exchange de la banque a réalisé un volume compris entre 30 et 40 millions de dollars et détenait 80 millions de dollars d’actifs sous garde au premier trimestre 2021.

La DBS Bank, basée à Singapour, a déclaré vendredi que sa branche de banque privée proposait désormais officiellement une planification de la succession des richesses pour les crypto-monnaies.

Cette dernière décision de la plus grande banque d’Asie du Sud-Est fait suite au lancement de son échange cryptographique, DBS Digital Exchange, pour les investisseurs institutionnels et accrédités à la fin de l’année dernière. Au premier trimestre, la bourse numérique détenait 80 millions de dollars d’actifs sous garde, avec un volume de négociation en hausse de 10x, passant de 30 millions de dollars à 40 millions de dollars.

L’échange numérique de DBS compte 120 clients et «un pipeline robuste en attente d’intégration». La banque a déclaré que la bourse travaillait à la réalisation de sa première offre de jetons de sécurité et à l’extension des heures de fonctionnement des fuseaux horaires de l’Asie à 24 heures sur 24 pour correspondre au secteur de la cryptographie.

Désormais, la banque aide ses riches clients, y compris la classe d’actifs cryptographiques, dans leurs plans de succession.

DBS a déclaré que sa filiale offrait un soutien aux clients de la banque privée pour l’investissement, la conservation et la gestion d’actifs cryptographiques, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin cash (BCH) et XRP. BTC -0,16% Bitcoin / USD BTC USD $ 50,734.81

«Les réglementations et protocoles internationaux sont encore naissants dans l’espace des actifs numériques, ce qui pourrait entraîner des complications ou une confusion inutile si des mesures appropriées ne sont pas en place pour les éviter.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.