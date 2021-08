La plus grande banque d’Asie du Sud-Est, DBS, étend ses activités de cryptographie pour répondre à la “demande croissante” – Finance Bitcoin News Crypto new media

in

DBS, la plus grande banque d’Asie du Sud-Est, a annoncé une série d’étapes importantes pour son activité de cryptographie. Sa branche de courtage a obtenu l’approbation préliminaire de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), la banque centrale de Singapour, et son échange de crypto-monnaies commencera à fonctionner 24h/24 et 7j/7 pour répondre à la demande croissante de crypto-monnaie.

DBS constate un « vif intérêt parmi les gestionnaires d’actifs et les entreprises » pour les crypto-monnaies

La plus grande banque d’Asie du Sud-Est, DBS, a fait plusieurs annonces jeudi. Premièrement, la branche de courtage de la banque, DBS Vickers (DBSV), « a reçu l’approbation de principe de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) en vertu de la loi sur les services de paiement (Loi PS) pour fournir des services de jetons de paiement numérique en tant qu’établissement de paiement majeur. “

Notant qu’en tant que l’une des premières institutions financières à obtenir une telle approbation, DBS s’efforce désormais de se conformer aux exigences de la banque centrale pour une licence complète, la société a expliqué :

Une fois sous licence, DBSV, en tant que membre de DBS Digital Exchange (Ddex), sera en mesure d’aider directement les gestionnaires d’actifs et les entreprises à négocier des jetons de paiement numériques via Ddex.

Deuxièmement, DBS Bank a annoncé qu’à partir du 16 août, son échange cryptographique “fonctionnera 24 heures sur 24”. La bourse ne fonctionne actuellement que pendant les heures de négociation en Asie pour permettre d’affiner les processus et les protocoles.

La banque a également noté que son échange cryptographique, qui est un échange réservé aux membres pour les investisseurs institutionnels et accrédités, “a gagné du terrain depuis son lancement” à la fin de l’année dernière. En mai, la banque a déclaré que les volumes de transactions cryptographiques de sa bourse avaient été multipliés par 10. Il a également lancé un service de confiance pour les crypto-monnaies au cours du même mois.

DBS Digital Exchange propose actuellement des services de trading entre quatre devises fiduciaires (SGD, USD, HKD et JPY) et quatre crypto-monnaies : bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), éther (ETH) et XRP.

La banque a révélé :

Environ 400 investisseurs ont été intégrés pour négocier sur Ddex à fin juin 2021. Ddex a enregistré près de 180 millions de SGD [$132.49 million] en valeur commerciale totale au deuxième trimestre 2021, plus de cinq fois la valeur négociée au trimestre précédent. DBS possède plus de 130 millions de SGD d’actifs numériques dans ses services de garde.

La banque a ajouté qu’elle “constituait son pipeline d’offres potentielles de jetons de sécurité (STO)”, notant que la bourse “a inscrit sa première STO en juin sous la forme d’une obligation numérique de 15 millions de SGD”.

Eng-Kwok Seat Moey, chef de groupe des marchés de capitaux chez DBS, a déclaré :

Nous avons constaté un vif intérêt parmi les gestionnaires d’actifs et les entreprises pour l’accès aux services de jetons de paiement numériques, et avec DBSV recevant l’approbation de principe en vertu de la loi PS, nous sommes bien placés pour répondre à cette demande croissante… Nous sommes confiants de doubler notre base d’investisseurs d’ici la fin de l’année.

“Cela pourrait augmenter les volumes de Ddex dans les mois à venir et, associé au fait que Ddex sera opérationnel 24 heures sur 24, contribuera à accélérer la croissance de Ddex”, a-t-il déclaré.

