La plus grande banque d’Asie du Sud-Est voit une demande croissante de crypto de la part des investisseurs privés et des fonds familiaux

La plus grande banque d’Asie du Sud-Est (DBS) voit une demande croissante de crypto de la part des investisseurs privés et des fonds familiaux fortunés

AnTy13 septembre 2021

Le DBS Digital Exchange de DBS Group «se développe très rapidement» et devrait doubler le nombre de clients sur la bourse réservée aux membres à mesure que les investisseurs explorent progressivement les crypto-monnaies et les actifs numériques.

Le groupe DBS de Singapour constate une forte demande de la part de particuliers accrédités, d’investisseurs commerciaux et de sociétés d’investissement qui gèrent la fortune de familles riches pour son DBS Digital Exchange.

DBS Digital Exchange, créée en décembre en tant que bourse réservée aux membres, prévoit de doubler le nombre de membres sur sa nouvelle plate-forme de trading de crypto à 1 000 d’ici la fin décembre, a rapporté .. Il devrait en outre augmenter de 20 à 30 % par an au cours des trois prochaines années à mesure que les jetons numériques deviennent acceptables.

« Nous grandissons très rapidement. Les investisseurs explorent progressivement les crypto-monnaies et les actifs numériques », a déclaré Eng-Kwok Seat Moey, responsable des marchés des capitaux de la plus grande banque d’Asie du Sud-Est en termes d’actifs et président de la bourse DBS.

Eng-Kwok a également déclaré que la position de la banque en tant que l’un des plus grands gestionnaires de fortune en Asie et son expertise dans la création d’accords sur les marchés des capitaux l’aideraient à attirer plus d’utilisateurs et à augmenter le volume des transactions.

Elle a ajouté que la bourse espère également répertorier au moins une demi-douzaine de jetons de sécurité d’ici la fin de l’année prochaine. DBS DIgital exchange propose actuellement des services de trading entre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et XRP contre des dollars américains, singapouriens, hongkongais et yens.

La branche de courtage de DBS a déjà reçu l’approbation de principe du nouveau cadre réglementaire introduit par la banque centrale de Singapour qui est entré en vigueur en janvier 2020. Cette licence permet à son échange cryptographique d’aider directement les entreprises et les gestionnaires d’actifs à négocier des jetons de paiement numériques via son Plate-forme.

Kwee Juan Han, responsable de la stratégie et de la planification du groupe DBS, a déclaré :

« Notre objectif était de créer une plate-forme qui pourrait servir l’ensemble de la chaîne de valeur des actifs numériques, de l’origination des transactions à la tokenisation, à la cotation, à la négociation et à la conservation, le tout au sein d’une franchise bancaire de confiance et réglementée. »

Han s’attend à ce que les nouvelles entreprises, y compris la bourse numérique et une bourse du carbone, génèrent un chiffre d’affaires total de 350 millions de dollars singapouriens (260 millions de dollars) d’ici la fin de 2022.

