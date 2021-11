La plus grande banque d’Australie permettra à ses 6,5 millions d’utilisateurs d’acheter, de vendre et de conserver 10 cryptos via son application

Paiements et marchands

La plus grande banque d’Australie autorisera ses 6,5 millions d’utilisateurs à acheter, vendre et détenir 10 crypto-monnaies via son application

BTC, ETH, LINK, UNI, COMP, AAVE, MATIC et autres cryptos sont autorisés pour le moment, CBA prévoyant d’offrir des achats avec crypto l’année prochaine.

La Commonwealth Bank of Australia (CBA) est le dernier géant bancaire qui envisage d’intégrer la crypto-monnaie dans son application CommBank, permettant à près de 6,5 millions de clients de détenir et d’utiliser des crypto-monnaies.

Actuellement, le pilote n’est disponible que « pour les membres du personnel de CommBank » avec des plans pour « s’étendre à un petit nombre de clients présélectionnés dans les mois à venir », a déclaré la banque sur Twitter.

Le plus grand prêteur d’Australie s’associe à l’échange basé à New York Gemini pour offrir un service d’échange de crypto et de garde via une nouvelle fonctionnalité dans son application bancaire mobile. Il fonctionnerait également avec la plate-forme de données blockchain Chainalysis pour les efforts de conformité.

« Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle important dans la cryptographie pour répondre à ce qui est clairement un besoin croissant des clients », a déclaré le directeur général de la Commonwealth Bank, Matt Comyn, dans un communiqué.

La CBA, ainsi que ses « Big Four », la National Australia Bank (NAB), Westpac Banking Corp et Australia and New Zealand Banking Group Ltd, dominent le secteur bancaire du pays, mais elle est la première en Australie à commencer à offrir des services de cryptographie. .

En septembre, le groupe a été critiqué pour avoir refusé de faire affaire avec des fournisseurs de crypto.

« Je suis heureux que le vent tourne à mesure que les actifs numériques sont intégrés », a déclaré le sénateur du parti libéral Andrew Bragg, qui a mené une enquête sur le secteur.

« Pendant trop longtemps, les banques ont mis de côté la crypto-monnaie comme une poursuite marginale illégitime. »

Lors des auditions du comité sénatorial, l’ABC a déclaré que la technologie blockchain qui sous-tend le bitcoin « aura un impact de grande envergure pour les services financiers » et reconnaît que le secteur des technologies financières connaît une croissance rapide.

« À mesure que le secteur se développe, il existe un intérêt à la fois local et mondial pour mieux comprendre le risque croissant de [money laundering/terrorism financing], notamment en ce qui concerne les crypto-actifs.

Plus de fonctionnalités à venir

CBA a déclaré que la demande croissante de ses clients avait conduit à ce passage à la cryptographie et parce que les services de cryptographie locaux sont proposés par des fintechs comme Paypal, Revolut et Square.

« Rien que je sache, en particulier d’une banque de cette taille, ne permet aux clients de détail d’acheter directement de la crypto via leur plate-forme, à ma connaissance. C’est donc vraiment excitant », a déclaré Caroline Bowler, PDG de l’échange de crypto australien BTC Markets.

La CBA ne peut pas se permettre d’être laissée pour compte dans la course à la création de «super applications» attrayantes pour les jeunes clients, car environ 600 000 contribuables ont investi dans des actifs cryptographiques ces dernières années, selon l’Australian Tax Office.

La banque offrira la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir dix crypto-monnaies sélectionnées, dont Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Compound (COMP), Aave, Polygon (MATIC), Filecoin (FIL) Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), dans le cadre du projet pilote cette année. La banque a déclaré que davantage de fonctionnalités seraient déployées l’année prochaine avec des plans pour explorer les paiements et les options cryptographiques.

« Nous restons déterminés à réinventer la banque et continuerons d’apporter plus de fonctionnalités à l’application CommBank, notamment en matière d’investissement et d’achat. »

