La plus grande banque de Corée du Sud rejoint le conseil de direction d’Hedera

Shinhan Bank, la plus grande institution financière de Corée du Sud en termes d’actifs totaux, a rejoint le conseil de gouvernance qui supervise le réseau Hedera.

Dans une annonce du 14 avril, Shinhan a annoncé qu’il était devenu le dernier membre du conseil d’administration d’Hedera à étendre ses efforts dans le domaine de la «transformation numérique». Hedera présente son hashgraph comme une plate-forme de blockchain de niveau entreprise capable de traiter des milliers de transactions par seconde.

Les représentants de Shinhan ont souligné la demande croissante des clients pour une efficacité et une sécurité accrues dans les services financiers, déclarant:

«Le grand livre public distribué de Hedera en particulier est particulièrement adapté pour répondre aux besoins d’un service fintech largement utilisé qui doit être rapide, équitable, sécurisé et permettre les contrôles et la visibilité requis par les fournisseurs de services.»

La banque va maintenant commencer à intégrer Hedera dans ses systèmes pour «accroître l’efficacité de ses processus internes».

Shinhan, qui se classait 61e plus grande banque au monde avec 478,5 milliards de dollars d’actifs en août 2020, n’est pas étrangère à la technologie du grand livre distribué, ayant développé une variété de services sur Hyperledger Fabric depuis 2017, y compris des prêts sur politique, des swaps de taux d’intérêt et transactions de fonds de pension.

En mars, Shinhan a annoncé avoir développé une plate-forme pilote basée sur la blockchain pour tester une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, en partenariat avec l’aile des services informatiques de LG Corporation. La plateforme cherche à permettre aux banques locales d’agir en tant qu’intermédiaires pour une CBDC.

Shinhan a également investi dans le consortium local de garde cryptographique, Korea Digital Asset Trust, au début de l’année.

Le co-fondateur et PDG de Hedera Hashgraph, Mance Harmon, a noté «l’intérêt accru des institutions financières et des gouvernements du monde entier pour les services financiers basés sur le DLT» pour les systèmes de paiement et les services de règlement global.

«Nous sommes ravis que la Shinhan Bank ait rejoint le Conseil de gouvernance de Hedera, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour être à la pointe de l’avenir de la finance», a ajouté Harmon.

Hedera a élargi sa portée mondiale ces derniers mois, le géant français des services publics Électricité de France rejoignant son conseil d’administration en mars, Standard Bank Group devenant son premier opérateur de nœuds africains en février et le premier fournisseur d’infrastructures de débit australien Eftpos rejoignant le conseil après avoir terminé les essais de micropaiements avec Hedera l’année dernière.