La plus grande banque de Russie lance le premier ETF blockchain du pays

Sberbank, la plus grande banque de Russie, a lancé le premier fonds négocié en bourse (ETF) blockchain du pays. L’institution financière a annoncé cette nouvelle le 30 décembre, notant que l’ETF s’intitule Sberbank – Blockchain Economy Exchange Traded Fund (SBIF). Le SBIF serait coté sur le marché boursier russe sous le symbole boursier SBBE.

Selon l’annonce, cet ETF vise à offrir aux investisseurs la possibilité de gagner de l’argent dans l’économie de la blockchain tout en les aidant à relever les défis associés au développement direct, à l’achat, à l’entreposage et à la vente d’actifs numériques. Le SBIF suivra le Sber Blockchain Economy Index, développé par SberCIB.

Sberbank a expliqué que son indice Blockchain Economy comprend des titres de sociétés liées à la blockchain. La banque a en outre noté que les technologies blockchain résolvent actuellement plusieurs problèmes, notamment la protection des données personnelles, le vote en ligne et la création de plates-formes pour l’Internet des objets (IoT), entre autres cas d’utilisation.

À cette fin, l’indice présente des sociétés dans divers domaines de la blockchain. Celles-ci vont des entreprises qui produisent du matériel et des logiciels miniers aux entreprises qui fournissent des services de consultation de blockchain.

La banque a noté que certaines des sociétés que son indice suit incluent l’échange de crypto-monnaie Coinbase, le développeur de logiciels de blockchain Digindex et le fournisseur de services financiers cryptographiques Galaxy Digital, pour n’en nommer que quelques-uns.

Expliquant pourquoi elle a décidé de lancer un ETF blockchain, Sberbank a déclaré :

Il ne reste presque plus de gens qui n’ont jamais entendu parler de la blockchain. Cette technologie se développe si rapidement et de manière dynamique qu’il est tout simplement au-delà du pouvoir d’un investisseur ordinaire d’en garder une trace.

La banque a ajouté que les investissements directs dans les crypto-monnaies sont associés à des risques élevés et qu’il est difficile de les évaluer individuellement. Dans cet esprit, la banque a exhorté les investisseurs à éviter d’investir dans la cryptographie et à injecter leurs fonds dans des entreprises qui favorisent la croissance de la blockchain.

En faisant la promotion du SBIF, Sberbank a déclaré :

Un fonds négocié en bourse est accessible à tous en raison de sa simplicité et de son seuil d’entrée bas, tandis que vous obtenez un ensemble de valeurs prêtes à l’emploi provenant d’entreprises internationales innovantes et prometteuses spécialisées dans le développement de technologies fintech et de technologies innovantes.