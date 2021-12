La plus grande banque d’État de Russie présente le premier ETF crypto et blockchain du pays

Sberbank, la plus grande banque russe appartenant à l’État, a introduit le premier fonds négocié en bourse (ETF) du pays pour offrir une exposition aux entreprises impliquées dans l’industrie de la blockchain.

Le fonds lancé par la banque s’appelle Sberbank Blockchain Economy ETF et se négocie sur le marché boursier russe sous le symbole « SBBE », a déclaré Sber Asset Management dans un communiqué.

Le nouvel ETF vise à suivre l’indice Sber Blockchain Economy Index et à fournir à ses investisseurs une exposition aux sociétés de trading cryptographiques, notamment la bourse de cryptographie cotée Coinbase (COIN), la société de gestion d’actifs cryptographiques Galaxy Digital et Digindex, un fournisseur de logiciels de blockchain.

Outre ces entreprises, l’indice couvre également les sociétés de cryptographie et d’exploitation minière et les sociétés fournissant des services de conseil dans l’industrie.

« Il ne reste presque plus personne qui n’a jamais entendu parler de la blockchain », a déclaré Evgeny Zaitsev, directeur général de Sberbank Asset Management, notant que les investissements directs dans les crypto-actifs sont associés à des risques élevés ; à ce titre, ils proposent d’investir dans des entreprises impliquées dans le développement de technologies blockchain plutôt que dans des actifs cryptographiques.

L’ETF offrira à ses investisseurs une exposition à « l’économie de la blockchain sans les difficultés associées au développement direct, à l’achat, au stockage et à la vente d’actifs numériques », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Pendant ce temps, la banque centrale de Russie a exprimé sa position contre la cryptographie, la gouverneure Elvira Nabiullina ayant récemment déclaré qu’elle ne voulait pas que les gens investissent dans la crypto. Un autre responsable a qualifié cela de « pyramide financière », affirmant en termes clairs qu’ils ont une « attitude négative » à l’égard des actifs cryptographiques.

La banque centrale a également déclaré qu’elle cherchait à interdire les investissements cryptographiques dans le pays, citant leur utilisation dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cependant, plus de 5 milliards de dollars de transactions ont été effectuées dans le pays chaque année, a déclaré la Banque centrale de Russie dans son rapport de novembre.

Comme d’autres pays, la Russie travaille également sur une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) adossée au rouble.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.