La plus grande banque du Salvador, Bancoagrícola, commence à offrir des services Bitcoin à ses clients

in

Bancoagrícola, la plus grande banque d’El Salvador, s’est tournée vers la société de paiement purement numérique Flexa pour permettre les transferts Bitcoin pour les clients de la banque, y compris les clients de détail et les entreprises.

Le jeudi 9 septembre, la société de paiement Flexa Bitcoin a annoncé que la banque Bancoagrícola avait signé un accord avec le réseau de paiement par crypto-monnaie pour augmenter les paiements Bitcoin pour les clients de la banque et les clients commerciaux.

Grâce à cette nouvelle intégration, Bancoagrícola accepte désormais Bitcoin sur son réseau pour les paiements par carte de crédit, les prêts et les biens et services commerciaux conformément à la nouvelle «loi Bitcoin» entrée en vigueur le 7 septembre.

La décision de Bancoagrícola intervient à un moment où Bitcoin devient officiellement monnaie légale au Salvador.

Flexa a récemment ajouté la prise en charge du paiement Lightning pour permettre à ses clients commerciaux de recevoir des paiements sur des applications mobiles, dans les magasins (par exemple, l’application Google Play Store) et en ligne. En ajoutant la prise en charge des paiements Lightning, Flexa permet aux commerçants de recevoir des paiements de plus de détenteurs de Bitcoin que jamais, y compris les utilisateurs d’applications de portefeuille populaires compatibles avec Lightning comme Chivo, Strike, Éclair, Breez et BlueWallet.

En conséquence, Bancoagrícola et Flexa ont introduit le premier type de solution d’acceptation Bitcoin non seulement en Amérique latine mais aussi dans le monde entier.

Les clients de Bancoagrícola peuvent désormais utiliser n’importe quelle application de portefeuille compatible Flexa ou Lightning pour payer Bitcoin pour des prêts en dollars américains et des paiements par carte de crédit au taux exact du marché, sans frais supplémentaires.

Les marchands de Bancoagrícola acceptent actuellement les paiements via Wompi. D’autres méthodes de paiement peuvent également permettre des paiements Bitcoin avec la technologie Flexa sans frais pour les clients finaux et un système garanti zéro fraude.

Il est conseillé aux titulaires de compte Bancoagrícola de télécharger la dernière version de l’application mobile Bancoagrícola (Mobile Banking) ou de visiter la plateforme en ligne de la banque pour effectuer des paiements avec Bitcoin. Les commerçants salvadoriens qui souhaitent activer les paiements Bitcoin sont également encouragés à ouvrir des comptes bancaires auprès de Bancoagrícola.

Plus d’entreprises acceptant Bitcoin

Après qu’El Salvador ait officiellement accepté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain le 7 septembre, plusieurs entreprises ont de plus en plus accepté la crypto-monnaie comme option de paiement.

La banque Bancoagrícola est la dernière à rejoindre le nombre croissant d’entreprises acceptant les paiements Bitcoin dans la nation d’Amérique centrale.

Le 8 septembre, les franchises de restauration, dont Pizza Hut et Starbucks, ont commencé à accepter les paiements Bitcoin de leurs clients au Salvador.

Les utilisateurs de Twitter ont également signalé avoir payé le petit-déjeuner chez McDonald’s avec Bitcoin le mardi 7 septembre, le premier jour où la crypto-monnaie est devenue monnaie légale au Salvador.

Les entreprises sont tenues d’accepter Bitcoin en échange de services et de biens, bien que les commerçants qui ne peuvent pas technologiquement recevoir la monnaie numérique soient exemptés de la loi.

Source de l’image : Shutterstock