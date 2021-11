La plus grande compagnie d’électricité suédoise défend l’exploitation minière de Bitcoin alors que les régulateurs proposent l’interdiction

Source : AdobeStock / nmann77

Une déclaration conjointe des PDG de la Autorité suédoise de surveillance financière et la Agence suédoise de protection de l’environnement a appelé à une interdiction totale de l’extraction de crypto-monnaies de preuve de travail, telles que Bitcoin (BTC), au sein de l’UE. Pendant ce temps, la compagnie d’électricité d’État suédoise défend publiquement l’extraction de crypto, affirmant qu’elle a le potentiel d’équilibrer la charge sur les réseaux électriques.

Selon la déclaration commune, les mineurs de crypto sont devenus très intéressés par la région nordique en raison de l’accès aux énergies renouvelables dans la région. Il a ajouté que ce n’est pas dans l’intérêt de la Suède, car le pays « a besoin de l’énergie renouvelable dirigée par les producteurs de crypto-actifs pour la transition climatique », ainsi que pour sa capacité à atteindre les objectifs des accords de Paris sur le climat.

« Par conséquent, l’exploitation à forte intensité énergétique des actifs cryptographiques devrait être interdite », poursuit le communiqué, tout en décrivant le « bénéfice social » des actifs numériques comme « discutable ».

En conclusion, la déclaration a appelé l’UE à interdire l’extraction de preuves de travail dans toute la région comme une « première étape », en déclarant :

«L’interdiction de la méthode d’extraction de preuve de travail au sein de l’UE pourrait être une première étape importante dans une évolution mondiale vers une plus grande utilisation de méthodes d’extraction de crypto-monnaies plus économes en énergie. Cela signifierait également que notre énergie renouvelable est utilisée le plus efficacement possible pour accompagner la transition vers la neutralité climatique. »