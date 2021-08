06.08.2021 à 18:19 CEST

Claudio Bravo rejoint le Betis après avoir vécu la Copa América avec l’équipe chilienne. Après que l’équipe verdiblanco ait montré un grand niveau lors de la dernière campagne, il est montré enthousiasmé par les défis que l’équipe maintient pour la prochaine saison.

Compétition par équipe

“C’est à quel point le football est beau. Si vous rivalisez et ne vous fixez pas d’objectifs et de défis, c’est inutile. Il faut se pousser au maximum et ne pas rater d’opportunités”, a-t-il expliqué dans une interview à l’Estadio Deportivo.

“Je viens de la compétition au niveau de l’équipe nationale, je dois revenir ici avec les exigences habituelles, car je sais ce que c’est que d’être au Betis et de disputer la Liga espagnole. La demande et les limites sont fixées par vous” ajouta-t-il. ” NOu est-ce seulement avec Rui, aussi avec Joel, avec Dani … Mais la plus grande compétition est avec moi-même. Si sous intensité et demande personnelle, l’adversaire le plus puissant sera moi-même. J’ai toujours eu de la compétition et c’est très bien pour m’améliorer et continuer à grandir », a-t-il déclaré.

Les défis de la prochaine saison

Le footballeur du Betis a analysé la prochaine campagne : « Nous venons d’une saison où nous savons tous ce que Il nous a été difficile d’atteindre l’objectif d’entrer en Europe et maintenant nous devons nous retrousser les manches pour donner le meilleur de tous et chacun de nous de continuer à s’améliorer et d’affronter cette saison exigeante avec enthousiasme », a-t-il admis.J’ai de bons sentiments dès le premier jour. Mon ressenti dans ces premiers jours, non seulement personnel, mais aussi en parlant du groupe, est très positif”, a-t-il déclaré.

En outre, il a mentionné la difficulté supplémentaire actuelle de ne pas autoriser les fans à Villamarín : “La honte que nous avons eue la saison dernière, d’avoir eu une si bonne saison et de ne pas avoir été accompagnés par les fans. L’ambiance dans le stade est magnifique, aussi bien quand ça va bien que quand ça va moins bien. Ils vous remontent le moral et vous soulèvent. Cela soulève le joueur et les équipes », a-t-il avoué. « Cette saison sera différente car nous aurons le handicap des supporters, et s’ils sont avec nous et nous avec eux ce sera une union parfaite », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué la saison dernière, qui ne s’est pas limitée à atteindre la permanence : « L’idée l’an dernier était d’aspirer à des choses importantes. Que l’équipe essaie de se battre pour ne pas perdre la catégorie mais pour aspirer à des choses plus grandes. Regardez le deuxième tour que nous avons fait, je pense que nous étions la deuxième meilleure équipe d’EuropeOn n’a pas perdu depuis longtemps”, a-t-il conclu.