La plus grande controverse entourant le nouvel iPad Pro d’Apple n’est pas du tout un problème – .

Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits la semaine dernière, dont un iPad Pro qui devrait enfin rivaliser avec les ordinateurs en termes de puissance. Les nouveaux modèles d’iPad Pro sont les premiers à être livrés avec le même puissant processeur de la série M qui alimente le MacBook. Les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces présentent le même système sur puce M1 que l’iMac 24 pouces et les trois nouveaux modèles Mac lancés l’automne dernier. En plus de cela, les nouvelles tablettes sont livrées avec une prise en charge 5G en option. Si cela ne suffit pas pour faire ressortir l’iPad Pro, vous devez découvrir la nouvelle technologie d’écran d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces (5e génération). La plus grande tablette est livrée avec un mini-écran LED qui offrira les mêmes performances que le moniteur Pro Display XDR premium d’Apple, au prix de 5000 $.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro sont maintenant disponibles en précommande et seront livrés dans la seconde quinzaine de mai. Avant d’obtenir le vôtre, cependant, vous devez être conscient de la récente controverse sur le clavier magique et de ce que cela signifie. Heureusement, il s’avère que nous avons de bonnes nouvelles à ce sujet: l’ancien clavier d’Apple est après tout compatible avec la tablette 12,9 pouces.

Les rapports de la semaine dernière ont déclaré que le nouvel iPad Pro ne fonctionnerait pas avec le Magic Keyboard de première génération car la tablette est légèrement plus épaisse qu’auparavant. Mais ce n’est pas tout à fait le cas. Le Magic Keyboard se fixe magnétiquement à l’iPad, l’écran planant au-dessus du clavier réel. Cela vous permet d’ajuster l’angle de vue en fonction de vos besoins sans que la base de la tablette ne touche la section du clavier. Le tout a l’air génial. Mais cette conception et cette fonctionnalité ne sont pas bon marché.

Le Magic Keyboard coûte 299 $ et le fait de devoir racheter la nouvelle version pour l’iPad Pro 2021 n’aurait pas été une bonne nouvelle pour les propriétaires de Magic Keyboard qui pensaient pouvoir utiliser l’accessoire qu’ils ont déjà acheté.

Apple vient de mettre à jour le document de support Magic Keyboard avec une explication critique qui répond aux problèmes de compatibilité. Selon Apple, les acheteurs qui utilisent des protecteurs d’écran avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces et le Magic Keyboard de première génération pourraient découvrir que l’accessoire ne convient pas précisément:

La première génération du Magic Keyboard (A1998) est fonctionnellement compatible avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) avec écran Liquid Retina XDR. En raison des dimensions légèrement plus épaisses de ce nouvel iPad Pro, il est possible que le Magic Keyboard ne s’adapte pas précisément lorsqu’il est fermé, en particulier lorsque des protecteurs d’écran sont appliqués.

La comparaison de taille suivante révèle le coupable. Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces est 0,5 mm plus épais que ses prédécesseurs. Cette épaisseur supplémentaire peut être presque imperceptible, mais elle suffit à causer des problèmes de compatibilité avec le Magic Keyboard de première génération si vous utilisez également un protecteur d’écran. La bonne nouvelle est que, selon la propre documentation d’Apple, l’ancien accessoire fonctionnera toujours correctement, même si vous n’obtiendrez peut-être pas un ajustement parfait.

Taille de l’iPad Pro 12,9 pouces (2021) par rapport aux générations précédentes. Source de l’image: Apple Inc.

Le nouvel iPad Pro 11 pouces n’est pas concerné. Comme on le voit ci-dessous, il a les mêmes mesures que ses prédécesseurs.

Taille de l’iPad Pro 11 pouces (2021) par rapport aux générations précédentes.

Cet écran mini-LED pourrait être la raison pour laquelle Apple a dû augmenter l’épaisseur de l’iPad Pro 12,9 pouces.

