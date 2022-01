La plus grande course au titre de Premier League

Alors que nous entrons dans une nouvelle année, une saison qui s’annonçait comme la première course à trois pour le titre de Premier League depuis plus d’une décennie est menacée de devenir une autre procession pour Manchester City.

Il y a une multitude de raisons à cela ; Covid, les blessures, la Coupe d’Afrique des Nations imminente et la forme de Chelsea tombant du ciel.

Mais en attendant de voir ce qui se passera cette saison, ramenons nos souvenirs 20 ans en arrière pour la nouvelle année 2002 et sans conteste la course au titre la plus finement équilibrée à mi-parcours d’une saison de Premier League. Seuls trois points séparent les cinq premières équipes, les équipes se relayant presque chaque semaine en tête.

Après une série de matches du Nouvel An, voici à quoi ressemblaient les cinq premiers le 2 janvier 2002 – comment sont-ils arrivés ici et que s’est-il passé ensuite ?

La meilleure course au titre de Premier League – 20 ans plus tard

Leeds United

Position : 1er joué : 21 Points : 41

Conte de la bande jusqu’à présent:

Leeds United de David O’Leary était en tête le jour du Nouvel An avec une victoire 3-0 à domicile contre West Ham United et semblait prêt à exploiter son potentiel en tant que prochaine meilleure équipe jeune d’Angleterre.

Après une course aux demi-finales de la Ligue des champions la saison précédente, les Blancs avaient commencé la saison de manière prometteuse, avec une victoire à Arsenal et des matchs nuls à Manchester United et Liverpool.

Les jeunes prétendants n’avaient perdu que deux fois avant le Nouvel An – les deux contre des équipes du nord-est, avec une défaite à Sunderland accompagnée d’un déficit de 4-3 contre Newcastle United à Elland Road juste avant Noël (ils avaient mené 3-1). Ces deux défaites n’en ont fait que quatre pour l’ensemble de 2001.

Leur succès reposait sur une défense solide comme le roc, la meilleure de la division à la fin de l’année, dirigée par le capitaine Rio Ferdinand, ainsi que sur de nombreux vainqueurs de match à l’attaque, à savoir Harry Kewell, Mark Viduka, Lee Bowyer et mid- saison de signature Robbie Fowler.

Que s’est-il passé ensuite ?

Après avoir commencé la nouvelle année si brillamment, la forme de Leeds a piqué du nez presque dès qu’ils ont atteint le sommet, commençant par une défaite au troisième tour de la FA Cup contre Cardiff City, division 1. Cela a été suivi d’une période de deux mois sans victoire en championnat, ce qui les a laissés languir à la sixième place et hors de la course au titre de Premier League.

Une grande partie de la responsabilité de cet effondrement est souvent attribuée à la sortie du livre explosif d’O’Leary, grossièrement nommé « Leeds United on Trial », qui documentait l’affaire judiciaire et le procès très médiatisés de Lee Bowyer et Jonathan Woodgate l’année précédente.

O’Leary a été licencié après qu’une cinquième place ait fini par garantir qu’il n’y aurait pas de football de Ligue des champions à Elland Road pour une deuxième saison consécutive, ce qui a conduit à la ruine financière du club.

Le président qui sera bientôt vilipendé, Peter Ridsdale, a déclaré qu’ils avaient « vécu le rêve » mais que le cauchemar ne faisait que commencer.

Du haut de la table le jour du Nouvel An 2002 à la relégation en mai 2004, il faudra 16 ans avant que Leeds ne revienne.

Manchester United

Position : 2e Joué : 21 Points : 39

Conte de la bande jusqu’à présent:

Les Red Devils se sont retrouvés à seulement deux points du top après une victoire 3-1 à domicile contre les autres poursuivants du titre Newcastle le 2 janvier, leur sixième victoire consécutive.

Cette forme de course a en quelque sorte propulsé United dans la course au titre, un peu plus d’un mois après que Sir Alex Ferguson les ait exclus, tel était leur début de saison lamentable.

Après trois titres sur le rebond et une domination complète de l’ère de la Premier League, United avait spectaculairement trébuché avec six défaites lors de ses 15 premiers matchs.

Un facteur central dans cela était leur défense qui fuit, le départ choc de Jaap Stam un match après la nouvelle saison étant vivement ressenti. Son remplaçant, Laurent Blanc, 35 ans, avait l’air tout à fait à son âge jusqu’à présent.

Sur une note positive, l’attaque ronronnait avec un autre nouveau venu, Ruud van Nistelrooy, bien parti pour devenir légendaire à Old Trafford.

Que s’est-il passé ensuite ?

La grande forme de United s’est poursuivie avec six victoires lors de leurs sept prochaines et dix lors de leurs 13 prochaines, les gardant dans la chasse jusqu’aux dernières semaines.

Van Nistelrooy a remporté le prix du joueur de l’année du joueur PFA, au cours d’une saison où il a battu le record du plus grand nombre de matchs consécutifs de Premier League marqués, avec huit – il l’éclipserait la saison suivante avec dix avant que Jamie Vardy ne fasse un meilleur en 2015.

Cependant, des échecs défensifs seraient leur perte car malgré le fait d’être les meilleurs buteurs avec 87, 45 buts ont été inscrits à l’autre extrémité. Cela signifiait que United a terminé troisième, son plus bas classement en championnat depuis 11 saisons.

Pour lutter contre cela, Rio Ferdinand a été signé à travers les Pennines à l’été 2002, et la course au titre de Premier League a été remportée par les Red Devils la saison suivante.

Fergie a également fait demi-tour à la retraite cette année et est resté à Old Trafford pendant 11 ans supplémentaires.

Arsenal

Position : 3e Joué : 20 Points : 39

Conte de la bande jusqu’à présent:

Arsenal a eu une semaine de pause dans cette série de matches, se retrouvant troisième mais à seulement deux points d’un match en moins et bien placé pour le rodage.

Demoiselles d’honneur au cours des trois saisons précédentes, les Gunners avaient fait plusieurs signatures estivales, aucune plus choquante que celle de Sol Campbell de Tottenham Hotspur sur un transfert gratuit.

En plus de cela, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires et Freddie Ljungberg atteignaient leur apogée absolu. Ajoutez à cela l’émergence d’Ashely Cole et la classe durable de Dennis Bergkamp et une équipe parfaitement équilibrée se formait.

La forme à domicile avait jusqu’à présent laissé tomber les Gunners, avec trois défaites et deux nuls lors de leurs dix premiers matchs à Highbury. D’un autre côté, ils étaient invaincus à domicile et avaient gagné 2-1 à Liverpool avec dix hommes deux jours avant Noël – leur première victoire à Anfield en neuf ans.

Que s’est-il passé ensuite ?

Arsenal a finalement perdu l’étiquette de demoiselle d’honneur et a décroché son premier titre depuis 1998, ne perdant pas un seul match de championnat pour le reste de la saison et terminant sept d’avance sur son plus proche challenger. Ce qui l’a rendu d’autant plus doux, c’est de l’avoir remporté à Old Trafford avec une victoire 1-0.

Ce faisant, ils en ont remporté 15 et ont fait match nul sur trois de leurs 18 derniers matchs – pour un résultat parfait de 13/13, une série de victoires record de la ligue à l’époque. Ils ont également marqué à chaque match, une première dans l’histoire de la ligue anglaise.

Au sommet de la ligue, Arsène Wenger a décroché la FA Cup, son deuxième doublé championnat et coupe au club.

Une niche de l’histoire a également été faite par Arsenal cette saison – la première et unique fois que trois gardiens ont fait les dix (maintenant cinq) apparitions requises pour une médaille en championnat. David Seaman est rejoint sur le podium par les futurs cônes de Manchester City Richard Wright et Stuart Taylor.

Cette saison a marqué le début de la meilleure période de Wenger au club, deux autres FA Cups ont été remportées au cours des trois saisons suivantes, ainsi qu’un troisième titre de champion en 2004 avec les « Invincibles ».

Newcastle United

Position : 4e Joué : 21 Points : 39

Conte de la bande jusqu’à présent:

Les Magpies se sont retrouvés sur un territoire inexploré depuis le milieu des années 90 car ils étaient fermement dans la course au titre malgré une défaite le 2 janvier à Old Trafford.

Les hommes de Sir Bobby Robson avaient été les meilleurs le jour de Noël, après un excellent début de saison – loin des derniers résultats des quatre saisons précédentes.

Comme du côté de Kevin Keegan, ils étaient extrêmement divertissants – les signatures estivales de Laurent Robert et Craig Bellamy ont ajouté une classe supplémentaire à une colonne vertébrale établie d’Alan Shearer, Gary Speed, Nolberto Solano et Shay Given.

Des victoires remarquables ont été remportées contre plusieurs prétendants au titre – des victoires 4-3 sur Manchester United et Leeds, et la cerise sur le gâteau – une victoire 3-1 à Arsenal, la première de l’armée de Toon en quatre ans et 30 tentatives dans la capitale.

Que s’est-il passé ensuite ?

Robson a continuellement minimisé les chances de son équipe de remporter le titre, mais ses hommes étaient à la deuxième place fin février.

À partir de là, cependant, ils sont tombés – les défaites contre Arsenal et Liverpool ont conduit à un défi pour le titre devenant un défi pour la quatrième place.

Cela a été réalisé, ce qui signifie que le football de la Ligue des champions reviendrait à St. James ‘Park pour la première fois en cinq ans.

Cela a également marqué le début d’une résurgence à Tyneside, Shearer continuant de profiter d’une fin d’été indienne à sa carrière et de trois classements consécutifs parmi les cinq premiers obtenus avant que Sir Bobby ne soit limogé sans cérémonie.

Liverpool

Position : 5e Joué : 21 Points : 38

Conte de la bande jusqu’à présent:

La forme de Liverpool était tombée d’une falaise à l’approche de la nouvelle année, avec une seule victoire sur six, ce qui les a fait chuter du premier de six points à la cinquième place en quelques semaines.

L’espoir est resté élevé dans le Merseyside, après un triplé de coupe en 2000/01 et avec Michael Owen, vainqueur du Ballon d’Or 2001, et Steven Gerrard dans leur faste.

Cela avait été un début de saison traumatisant, le manager Gérard Houllier tombant malade lors d’un match à domicile en octobre contre Leeds – il serait contraint de prendre une pause de cinq mois, avec l’assistant Phil Thompson à sa place.

Que s’est-il passé ensuite ?

Les espoirs de titre de Liverpool étaient presque anéantis à la mi-janvier avec deux nuls et une défaite lors de leurs trois matchs suivants.

Puis, après une victoire surprise en fin de match à Old Trafford (Danny Murphy pour la deuxième saison consécutive), les Reds ont enchaîné 11 victoires et un match nul sur 12, se catapultant de nouveau dans l’image du titre.

Des victoires importantes se sont manifestées sous la forme d’un martelage 4-0 de Leeds à Elland Road, d’une démolition 3-0 de Newcastle à Anfield, ainsi que d’une victoire 1-0 à la dernière minute à domicile contre Chelsea, qui faisait rêver le Merseyside d’un premier titre en 12 ans.

Houllier a fait son retour émouvant lors d’un match de Ligue des champions contre la Roma, mais une défaite aux Spurs a mis fin à leurs rêves de titre pour une autre saison. Pourtant, une deuxième place et 80 points ont marqué leur meilleur retour dans une saison de Premier League à l’époque.

Cela ne se poursuivrait pas, car plusieurs erreurs ont été commises sur le marché des transferts, à savoir la signature d’El Hadji Diouf contre le prêteur Nicolas Anelka. L’attente d’un titre se poursuivrait pendant encore 18 longues saisons.

