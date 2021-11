La « plus grande découverte de l’Égypte depuis des décennies » résout le mystère d’un pharaon vieux de 4 500 ans : « Impressionnant » | Sciences | Nouvelles

Les experts ont fait ce qui est qualifié de « l’une des découvertes les plus importantes en 50 ans » à Abu Gorab, au sud du Caire. Ils ont trouvé l’un des quatre « temples du Soleil perdu » érigés par les pharaons de la cinquième dynastie pour compléter leurs pyramides. Ces magnifiques monuments auraient été construits pour faire du pharaon un dieu de son vivant.

Mais alors que les experts pensent que six ont été construits par des pharaons différents, seuls deux ont été découverts par les archéologues modernes – maintenant, l’un de ces mystères a finalement été résolu, selon le Dr Massimiliano Nuzzolo.

Le professeur adjoint d’égyptologie à l’Académie des sciences de Varsovie, a déclaré : « Chaque roi voulait une pyramide pour réaliser sa résurrection, mais cela ne suffisait pas pour les rois de la cinquième dynastie.

« Ils voulaient quelque chose de plus. Le roi a construit [a Sun temple] se transformer en dieu. Le dieu Soleil.

Ra, le dieu solaire, était le dieu le plus puissant de l’Égypte ancienne et le point central de nombreux rituels élaborés qui étaient exécutés à la fois sur les vivants et les morts.

Ces structures de subventions ont été construites autour d’un grand obélisque en forme de pyramide qui s’alignait parfaitement avec l’axe est-ouest du Soleil.

Le Dr Nuzzolo s’est concentré sur l’un des temples du Soleil déjà connus, qui a été construit à Abu Goab par le roi Nyuserre, qui a régné pendant environ 30 ans au 25ème siècle avant JC.

Mais après avoir soigneusement creusé sous ses restes brisés, il a trouvé une base plus ancienne faite de briques de boue, indiquant qu’un bâtiment existait auparavant sur le site.

Cependant, les experts n’avaient aucune idée de ce que c’était.

Les experts ont ensuite découvert la base de deux pieds de profondeur d’un pilier en calcaire blanc dont ils ont suggéré que la structure d’origine était « assez impressionnante ».

Le Dr Nuzzolo a ajouté : « J’ai maintenant de nombreuses preuves que ce que nous fouillons ici est l’un des temples du Soleil perdus »

Ce qui reste un mystère, c’est pour qui le temple du Soleil a été construit et quand.

Les pharaons de la cinquième dynastie ont régné pendant environ 150 ans, du début du 25ème siècle avant JC au milieu du 24ème siècle avant JC.

Seul un petit nombre de souverains ont fait créer des temples solaires au nom du dieu solaire Ra sur la rive ouest du Nil.

La découverte du troisième temple du Soleil a été présentée dans le cadre de Lost Treasures of Egypt sur National Geographic.