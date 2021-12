La défaite 3-0 de Barcelone contre le Bayern Munich mercredi a assuré que Los Cules ne jouerait pas au football de la Ligue des champions après Noël pour la première fois depuis 2001. Jetons un coup d’œil à leur histoire en deuxième division européenne et à ce que cela pourrait signifier pour Barcelone et leur nouveau directeur, Xavi.

La plus grande des chutes de grâce – Barcelone en Ligue Europa

Un nouveau plus bas pour Barcelone

La disgrâce de Barcelone s’est poursuivie alors qu’ils subissaient l’ignominie d’une sortie de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en plus de deux décennies après un démantèlement 3-0 aux mains d’une équipe du Bayern Munich à peine sortie de la deuxième vitesse.

Ce fut le point culminant d’une performance globale lamentable de Los Cules, ramassant seulement sept points et marquant deux maigres buts en six matchs.

Pour le contexte, au cours des 10 saisons précédentes, le Barça avait marqué en moyenne 15 buts rien qu’en phase de groupes.

Lionel Messi : avant et après, bien en vue.

Tout cela signifie que le Barça participera au deuxième niveau du football européen pour la première fois depuis la saison 03-04, lorsque la Ligue Europa, désormais nommée, était connue sous le nom de Coupe UEFA.

Cela ajoute également à la notion ridicule d’une Super League européenne, alors que l’un des seuls clubs encore (publiquement) à la défendre ne fait même pas partie des 16 meilleures équipes d’Europe.

Le record européen du Barça est à envier, mais il y a un écart notable

Mais revenons à l’Europe.

Ce n’est pas un choc que le Barça n’ait pas été des participants réguliers ces derniers temps, mais peut-être étonnamment, ils n’ont jamais ajouté le trophée au cabinet scintillant du Camp Nou.

Encore plus quand vous regardez leur record européen – cinq Ligues des Champions/Coupes d’Europe et quatre Coupes des Vainqueurs de Coupe d’Europe, détenant le record de cette dernière compétition aujourd’hui disparue.

Les géants espagnols ont eu suffisamment de tentatives pour l’emporter au fil des ans, avec 11 entrées précédentes dans la compétition. La majorité d’entre eux ont eu lieu dans les années 70 et 80, lorsque le Barça est devenu un incontournable des années de formation de la Coupe UEFA, normalement à la suite de sa deuxième place en Liga.

Bien sûr, à l’époque, seuls les champions de la ligue dînaient à la première table d’Europe, se moquant un peu du nom actuel de la compétition.

Coup de cœur en demi-finale pour Cruyff & Michels

Le plus loin que Barcelone ait fait à cette époque, et jamais, a été les demi-finales. Même sous la direction du légendaire manager néerlandais Rinus Michels et avec un premier Johan Cruyff qui dirigeait le spectacle sur une base hebdomadaire, l’équipe n’a pas été à la hauteur des saisons 75-76 et 77-78.

En 75-76, ils se sont écrasés contre une équipe de Liverpool qui allait soulever le trophée pour la deuxième fois, poursuivant une période de domination européenne inégalée par aucune équipe anglaise depuis – quatre Coupes d’Europe en sept saisons ont suivi, en plus de leur premier triomphe en Coupe UEFA en ’73. Malchanceux, pourrait-on dire.

En 77-78, Michels et Cruyff ont affronté un ennemi familier au PSV Eindhoven, qu’ils ont régulièrement battu ensemble à l’Ajax. Cette fois, la revanche a été prise alors que le PSV a obtenu sa dernière place avec une victoire de 4-3 au total. La Coupe UEFA arriverait peu après à Eindhoven. Vous pouvez voir une tendance, n’est-ce pas ?

Même histoire que le Bayern et Liverpool abandonnent Barcelone en demi-finale des décennies plus tard

Avance rapide d’un peu moins de 20 ans et la tendance, la malédiction, peu importe comment vous l’appelez, a de nouveau frappé alors que Barcelone s’est décollée en Europe une fois de plus au Bayern Munich, qui a remporté sa seule Coupe UEFA en 96.

Cinq ans plus tard, Liverpool a de nouveau fait obstacle au chemin de Los Cules vers la finale. Le Barça n’est là qu’en raison de sa dernière sortie de la phase de groupes de la Ligue des champions, déjà évoquée, à l’hiver 00. Aux mains d’une autre formation anglaise, Leeds United, néanmoins.

Faut-il même le dire – ils ont été éliminés par un penalty de Gary McAllister à Anfield, alors que Liverpool se dirigeait vers Dortmund où ils remporteraient leur troisième Coupe UEFA dans sans doute la meilleure finale de la compétition – une victoire 5-4 sur Alaves. Cherchez-le.

Quatre demi-finales. Quatre défaites. Les quatre vainqueurs remportent le trophée. Rien si ce n’est pas cohérent.

Riijkard, Ronaldinho, Révolution

La prochaine fois que Barcelone s’est retrouvée dans le deuxième niveau en 2003-04, c’était en raison d’une sixième place en Liga la saison précédente, leur plus bas en 15 ans.

Le chagrin en demi-finale a été évité ici alors que les géants catalans se sont écrasés contre le Celtic de Martin O’Neill en huitièmes de finale, une frappe d’Alan Thompson scellant leur sort dans une défaite globale 1-0.

Bien que tout cela semble plutôt sombre, la saison a servi de tremplin à un succès majeur pour le club, puisque Frank Riijkard et Ronaldinho avaient rejoint le club à l’été 2003. Deux titres en Liga et un triomphe en Ligue des champions suivraient bientôt.

Un tremplin vers le succès pour Xavi ?

Un peu irréaliste pour le Barcelone d’aujourd’hui et son nouveau gaffer Xavi, qui figurait dans ces matchs contre le Celtic et Liverpool, mais le sentiment reste le même.

Xavi peut utiliser la Ligue Europa comme point de départ pour de meilleurs temps pour son équipe et son club.

Avouons-le, même s’ils avaient réussi à traverser les groupes, l’humiliation les attendait quelque part. Et il est tout à fait plausible que leur meilleure voie vers le football de la Ligue des champions la saison prochaine soit la victoire dans la deuxième compétition européenne. C’est peut-être aussi le meilleur endroit pour que certains de leurs jeunes joueurs s’épanouissent et grandissent, qui sait.

Knockouts de la Ligue Europa – Pas si secondaire cette fois-ci

Cependant, ce ne sera pas facile pour Barcelone, car les KO de cette saison en Europe s’annoncent comme les plus empilés depuis des années.

Il suffit de regarder quelques-unes des autres équipes qui y tombent : Dortmund, Leipzig, Porto, Atalanta et Séville, qui pourraient aussi bien faire renommer le trophée en leur nom à ce stade.

Ajoutez deux autres équipes espagnoles, le Betis et la Socidead, ainsi que Napoli et West Ham pendant que vous y êtes.

Leverkusen. Latium. La liste continue.

Un coup à la rédemption, un coup à l’histoire

Xavi a déjà déclaré que l’objectif du Barça était de remporter l’Europa. S’il le fait, non seulement il sauvera peut-être l’avenir à court terme du club, mais il entrera dans l’histoire – une première finale et un premier triomphe, ce qui ferait de Los Cules le sixième club à remporter les trois trophées historiques du football européen.

Tout pour jouer.

