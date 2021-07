La plus grande différence entre regarder Big Brother et jouer, selon Frenchie de la saison 23

Tout. Tout! Assis sur le canapé et regardant les flux, vous pouvez vous rendre dans différentes pièces, vous pouvez relier les points, beaucoup plus facilement que nous ne le sommes. [doing] dans la maison. Nous ne savons que ce qui est devant nous là-bas. Nous ne voyons pas les sourires narquois aux caméras ou au DR [diary room] sessions des choses comme ça. Étant dans la maison, vous ne voyez que ce que vous pouvez voir et vous êtes constamment sur le qui-vive. Vous ne savez pas ce qu’il y a au coin de la rue. Cette télé pourrait apparaître et Julie pourrait dire « Hé, devine quoi ? Nous allons le faire », ou une torsion – vous êtes constamment à cran. Être sur le canapé est une chose, et tu sais, je suis coupable de ça ! J’avais l’habitude de m’asseoir sur le canapé et d’être « Eh, c’est facile », vous savez, « Ça va être une promenade de gâteau. » Ensuite, je franchis la porte et je me dis ‘Vache sacrée’, genre, c’est totalement différent. Alors oui, ÉNORME différence.