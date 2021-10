La plus grande enquête jamais réalisée auprès des fans révèle leur pilote et équipe de Formule 1 préférés

Les fans ont voté pour le pilote et l’équipe de Formule 1 les plus populaires dans le plus grand sondage jamais réalisé sur le sport.

Mené par Nielsen et Motorsport Network, les fans de 187 pays ont voté dans cette gigantesque quête de collecte de données sur la Formule 1.

Un total de 167 302 réponses est revenu, et c’est naturellement l’un des challengers du titre 2021 qui a remporté le concours de popularité des pilotes – mais était-ce Max Verstappen ou Lewis Hamilton ?

Avec 14,4% des voix, Verstappen a été officiellement déclaré le pilote de Formule 1 le plus populaire parmi les fans, tandis que Hamilton s’est classé troisième avec 12,5%.

Hamilton n’était même pas le Britannique le plus populaire, cet honneur revenant à Lando Norris qui est arrivé deuxième.

Le jeune homme de 21 ans, qui a contribué à faire avancer la tentative de la Formule 1 d’attirer un public plus jeune, était le pilote le plus populaire parmi les moins de 24 ans.

Il s’avère également qu’il est tout à fait l’homme à femmes, figurant dans 57% des trois premières femmes interrogées.

Mais alors que Norris n’était pas tout à fait en mesure de prendre la première place dans le sondage des pilotes, son équipe McLaren a eu plus de chance dans le classement des équipes, la tenue de Woking s’avérant la plus populaire auprès des fans.

La popularité de McLaren a fortement augmenté depuis le dernier vote des fans en 2017. À l’époque, ils avaient reçu 15,8% des voix, mais en 2021, ils étaient jusqu’à 29,5%.

Encore une fois, les jeunes téléspectateurs sont derrière McLaren, avec 40% des personnes âgées de 24 ans et moins classées numéro un de l’équipe, un bon signe pour leur avenir alors qu’ils cherchent à revenir au défi pour des victoires et des titres constants dans les années à venir.

Red Bull a terminé deuxième dans la catégorie des équipes avec 19,7% des voix, Ferrari troisième après 17,9%.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les fans qui ont donné de leur temps pour partager leurs points de vue dans cette énorme enquête », a déclaré Stefano Domenicali, PDG de F1. « Leurs points de vue sont très précieux pour nous et nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons vu dans les résultats.

« Je tiens également à remercier Motorsport Network et Nielsen Sports pour le travail incroyable qu’ils ont accompli.

« Les résultats de l’enquête montrent que nous faisons les bonnes choses et que nous continuerons à nous concentrer sur la création d’excitation et de divertissement sur et en dehors de la piste, ce que veulent tous nos fans.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de notre avenir et nous savons que nos fans le sont aussi. »