La plus grande éolienne du monde vient de battre le record de production d’électricité | La technologie

La course pour sauver la planète semble être entre de bonnes mains si l’on se concentre sur la partie renouvelable, et s’ils racontent l’Haliade-X 14, la plus grande éolienne au monde qui fonctionne déjà à Rotterdam.

Malgré le fait que le prix de la lumière bat des records chaque jour pour les problèmes des autres dans lesquels nous ne pouvons pas faire grand-chose, ce qui nous intéresse en tant qu’espèce qui veut survivre sur Terre, c’est la question de la création d’énergie propre.

Depuis l’accord de l’ONU il y a quelques décennies, les efforts des entreprises et des pays responsables se sont concentrés sur le même objectif : obtenir de l’énergie à partir de sources renouvelables et vertes.

Il est vrai qu’il y a 15 ans, ce n’était pas une question vitale, mais au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une poussée dans ce domaine comme jamais auparavant.

Fermes solaires, éoliennes, barrages… il existe de nombreuses manières de produire de l’électricité de manière responsable et renouvelable, et aujourd’hui nous sommes confrontés à un cas de réussite du côté des éoliennes, qui pour ceux qui ne connaissent pas sont celles cette ils produisent plus de 60 % de l’énergie renouvelable de notre pays.

L’éolienne Haliade-X 14, qui est situé à Rotterdam, a réussi à produire 14 MW d’énergie, ce qui bat le record actuel qui avait une version de lui-même qui en 2019 produisait 12 MW.

Bien que tout reste à la maison, General Electric, l’entreprise chargée de développer et de faire des différents Haliade-X une réalité, a peut-être de la chance car la turbine actuelle n’est qu’un prototype, il se peut donc qu’à l’avenir il batte à nouveau le record.

À 260 mètres de haut, l’éolienne est plus haute que n’importe quel gratte-ciel espagnol, et avec ses pales de plus de 100 mètres de long il peut atteindre produire 74 GWh d’énergie par an. Même si cela n’a pas encore été prouvé.

Une fois que l’Heliade-X 14 aura été confirmé pour fonctionner, General Electric procédera à la construction un parc éolien offshore dans le nord-est de l’Angleterre, qui comprendra 87 éoliennes de ce type.

Le projet devrait être achevé en 2026 et d’ici là le parc éolien fournira de l’électricité à plus de 6 millions de foyers, ce qui revient à rejeter dans l’atmosphère plusieurs tonnes de CO2 d’énergies fossiles.