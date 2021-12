La plus grande étude sur les araignées en Espagne séquence la génétique de 371 espèces

25/12/2021 à 16:04 CET

Efe

La plus grande étude réalisée sur les araignées qui vivent dans la péninsule ibérique a révélé l’existence d’une grande diversité d’arachnides et a séquencé la génétique de 371 espèces, environ un quart de celles enregistrées en Espagne, où il existe plus de 1400 espèces.

L’étude, publiée dans la revue ‘Insect Conservation and Diversity’ et dirigée par le professeur de biologie Miquel Arnedo, de l’Institut de recherche sur la biodiversité (IRBio) de l’Université de Barcelone (UB), est la plus complète sur la biodiversité des araignées de la péninsule ibérique fait avec la méthodologie des codes à barres génétiques (codage à barres de l’ADN), une technique génétique comparative pour identifier les espèces.

Les travaux ont révélé, entre autres, que les populations d’araignées péninsulaires qui tissent des toiles à partir de captures aériennes et se dispersent dans les airs avec la technique du vol des arachnides présentent une structure génétique plus homogène et sont mieux connectées les unes aux autres.

En revanche, les espèces d’araignées nocturnes, qui chassent en fuite et ont une faible capacité de dispersion, se trouvent dans des populations génétiquement moins connectées et sont plus vulnérables aux processus d’extinction locaux en raison de facteurs environnementaux.

L’Espagne a une grande variété d’araignées | Pexels

L’étude, à laquelle ont également participé les biologistes de l’IRBio Marc Domènech, Alba Enguídanos et Cesc Múrria, et le chercheur de l’Université des Açores (Portugal) Jagoba Malums-Olarte, a révélé l’existence d’une diversité taxonomique qui, selon Arnedo, « jusqu’à présent, il était passé inaperçu & rdquor;.

Endémique

L’équipe a contribué à plus de 3 200 nouvelles séquences d’araignées, correspondant à 371 espèces, qui habitent les chênaies de six parcs nationaux : Aigüestortes et Estany de Sant Maurici, Ordesa et Monte Perdido, Picos de Europa, Monfragüe, Cabañeros et Sierra Nevada.

« Les populations d’araignées ibériques se caractérisent par une biodiversité exceptionnellement élevée et un degré élevé d’endémisme qui, associé à une répartition relativement réduite, rend les populations péninsulaires plus vulnérables à d’éventuelles extinctions locales, un phénomène qui compromet la viabilité de l’espèce & rdquor;, a averti Arnedo.

Selon le professeur, « dans d’autres populations du continent européen, le degré d’endémisme est plus faible ; Cela implique une répartition plus étendue qui garantit la permanence de l’espèce, malgré l’extinction possible de certaines des populations.

L’étude conclut que certaines espèces péninsulaires présentent une homogénéité génétique remarquable sur l’ensemble du territoire, mais d’autres présentent une grande variabilité entre les populations.

Araignée recluse brune méditerranéenne | EZSA

« Dans certains cas, la délimitation des espèces basée sur l’information génétique a révélé l’existence de lignées bien différenciées au sein d’une même espèce& rdquor ;, a précisé Arnedo.

« Ces lignées – a-t-il précisé – pourraient simplement refléter qu’il s’agit de populations peu liées les unes aux autres. Dans d’autres cas, ils pourraient indiquer l’existence possible d’une diversité cachée que nous avions négligée, si l’on se fie exclusivement aux caractères morphologiques & rdquor ;.

« Ainsi, nous avons découvert que des espèces telles que Eratigena montigena ou Nuctenea umbratica contiennent en réalité plusieurs lignées qui sont passées inaperçues en raison de leur grande ressemblance morphologique. Des études futures avec ces espèces pourraient déterminer si ces lignées correspondent à des espèces différentes& rdquor ;, a conclu le chercheur.

1 400 espèces dans la Péninsule

En Espagne, selon des études antérieures, il existe plus de 1 400 espèces d’araignées et celles-ci sont particulièrement abondantes dans les forêts de chênes verts. « Les résultats de la recherche révèlent que les forêts de chênes biliaires (Q. faginea) sont celles qui présentent un plus grand nombre d’espèces d’araignées, probablement en raison des effets combinés de la structure physique de l’habitat et des conditions climatiques », a détaillé Miguel Arnedo , professeur de biologie évolutive, d’écologie et de sciences de l’environnement à l’UB.

toile d’araignée | Sépik

L’étude a identifié un modèle qui relie l’augmentation du degré d’endémisme des communautés d’araignées avec l’augmentation de la température et la diminution des précipitations annuelles, qui sont des caractéristiques typiques du climat méditerranéen.

« Les communautés d’araignées dans les zones méditerranéennes semblent être plus endémiques et contiennent un plus grand nombre d’espèces exclusivement ibériques & rdquor; », a expliqué Jagoba Malunos, un autre des auteurs de cette dernière étude.

Rapport complet (en anglais) : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/icad.12552