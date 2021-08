La plus grande expérience de blockchain et d’art AR développée au Canada avec l’aide de Kusama ⋆ Crypto new media

in

Jessica Angel, une artiste colombienne, a été à l’avant-garde de la création de la plus grande installation d’art en réalité augmentée basée sur la blockchain à Vancouver, au Canada. Appelé Voxel Bridge, il a été pris en charge par le réseau Kusama et installé par Spheroid Universe.

Kusama aide à créer une expérience AR basée sur la blockchain

Selon un communiqué de presse partagé avec CryptoPotato, la face inférieure de l’extrémité sud du pont Cambie de Vancouver est devenue la plaque tournante des forums d’art public innovants. Jessica Angel a transformé l’espace en une installation de 19 000 pieds carrés qui permet aux gens de découvrir l’art sous trois formes différentes.

Voxel Bridge “existe simultanément dans trois mondes”, a expliqué le communiqué. En dehors d’une galerie typique du monde réel sous le pont Cambie, les visiteurs peuvent bénéficier d’une expérience de Réalité Augmentée via une application gratuite et « en direct » sur la blockchain.

La première partie offre une « expérience d’audience révolutionnaire utilisant les dernières avancées de la technologie de réalité augmentée ». Vingt animations interactives différentes connecteront les visiteurs avec le monde de la blockchain et du Kusama Network en particulier. Ils auront la chance d’en savoir plus sur Kusama avec AR et d’en apprendre davantage sur son histoire – connue sous le nom de “réseau expérimental canari”.

Angel a utilisé les données de blockchain en direct comme outil créatif pour développer une projection directe en temps réel sur la blockchain. Ainsi, elle a pris « ce concept technique abstrait » et l’a transformé en une visualisation afin que « les gens puissent le voir vivre à travers l’œuvre d’art ».

Le rôle de la blockchain et de Kusama

Cette installation artistique innovante est devenue possible grâce aux forces combinées de deux des développements technologiques les plus révolutionnaires de ces dernières années – AR et DLT. La partie AR de l’aventure multisensorielle, telle que le PR l’a classée, a été créée par Spheroid Universe, tandis que le Kusama Network est responsable du côté blockchain.

Il convient de noter que Voxel Bridge est la première installation artistique au monde à travailler sur DLT, comme l’a expliqué Barrie Mowatt, président et directeur artistique de la Biennale de Vancouver. Mowatt a également ajouté que l’organisation vise à combler le fossé entre les espaces publics traditionnels et la réalité virtuelle, où la RA et la blockchain se sont intensifiées.

« La Biennale de Vancouver consiste à utiliser l’art comme catalyseur d’apprentissage, donc si vous n’avez pas vraiment la moindre idée des derniers mots à la mode comme blockchain, crypto-monnaie, réalités augmentées ou virtuelles, cette installation artistique offre un cadre vraiment accessible et visuellement fascinant. façon d’apprendre.

