La plus grande leçon de Microsoft de TikTok: Brad Smith sur l’avenir des relations technologiques américano-chinoises

Brad Smith parle de Tools & Weapons, co-écrit avec Carol Ann Browne, lors d'un événement 2019 à l'hôtel de ville de Seattle.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a qualifié cette semaine les efforts infructueux de la société pour acquérir les opérations américaines de TikTok l’année dernière “la chose la plus étrange” sur laquelle il ait jamais travaillé.

Brad Smith, président de Microsoft et vice-président nouvellement nommé, a ri en lisant cela – d’accord avec le sentiment, même s’il a vu des choses plus étranges au cours de ses deux décennies représentant le géant de la technologie dans ses relations avec les entreprises et les gouvernements du monde entier.

Mais il y a un plus grand plat à emporter qui transcende l’étrangeté des pourparlers TikTok et les caprices de l’administration Trump.

Dans la nouvelle édition de poche de son livre, Tools & Weapons, Smith écrit que la situation a montré qu’il était “possible de gérer un service technologique étranger dans un centre de données national avec des contrôles stricts de sécurité, de confidentialité et de sécurité numérique d’une manière qui offre une transparence appropriée. aux représentants du gouvernement local.

“En effet, cela crée l’opportunité d’envisager un nouveau modèle de réglementation technologique pour les cas où le gouvernement américain souhaite que le commerce des technologies se poursuive à travers le Pacifique, mais de manière plus contrôlée”, écrit-il.

Smith a élaboré cette semaine dans une conversation . Podcast sur la mise à jour du livre de poche sur Tools & Weapons, écrite avec la co-auteur Carol Ann Browne.

“Dans le monde de la technologie, nous sommes arrivés à un moment particulier où, franchement, les États-Unis et la Chine vont devoir décider ensemble, en tant que deux gouvernements, s’ils veulent voir certaines technologies – peut-être surtout dans le consommateur dans le domaine des services, mais aussi un peu plus largement – ​​des flux de la Chine vers les États-Unis et des États-Unis vers la Chine », a-t-il déclaré.

Les négociations TikTok de Microsoft « étaient vraiment le premier exemple d’une conversation » explorant les circonstances dans lesquelles le gouvernement américain est à l’aise avec ce genre de scénario, et sous quels types de contrôles, a déclaré Smith.

TikTok a été mis de côté pour le moment, mais le problème plus important reviendra, a-t-il déclaré.

«Je pense que nous allons voir l’administration Biden revenir probablement à cet ensemble de problèmes, je suppose qu’en 2022, que ce soit pour TikTok ou un autre service, et elle demandera quels contrôles veut-elle mettre en place? Le gouvernement chinois posera la même question : quels contrôles est-il confortable de voir mis en place ? il a dit.

« La vraie question est de savoir s’il existe un pont à travers le Pacifique qui assurera un certain niveau d’interopérabilité entre les deux nations pour ce type de services, ou les deux gouvernements décideront-ils qu’ils ne veulent pas que cela existe ? » il ajouta. “Et ce sera une grande question pour l’avenir.”

Les principaux problèmes incluront la cybersécurité, la confidentialité des données des consommateurs américains et les préoccupations concernant la désinformation, a-t-il déclaré.

Mais quel type de politique Microsoft aimerait-il voir ?

“Je pense que le secteur de la technologie a besoin de clarté et de stabilité, en termes de structure réglementaire qui supervisera le mouvement de la technologie dans les deux sens”, a répondu Smith. «Je ne pense pas que nous puissions obtenir de la clarté tant que nous n’avons pas de spécificité, et nous aurons alors besoin d’une certaine stabilité, ce qui signifie que nous devons avoir une certaine confiance que les règles mises en place persisteront pendant une période de temps raisonnable. “

Il a expliqué : « En ce moment avec la nouvelle administration à Washington, les discussions ont été à une plus haute altitude et à un niveau conceptuel. C’est bien beau de nous demander ce que nous pourrions souhaiter, la vérité est que personne n’exauce nos souhaits dans cet espace. Il faut que les deux gouvernements décident.

Smith a cité trois domaines dans lesquels il espère qu’il pourra y avoir « un niveau d’interopérabilité » entre les États-Unis et la Chine.

« Il est important que les entreprises technologiques américaines continuent de servir les multinationales lorsqu’elles sont en Chine, de sorte que si nous avons une Volkswagen ou un Starbucks, par exemple, qui utilisent Azure dans d’autres parties du monde, nous les voulons, bien sûr, pour pouvoir utiliser Azure en Chine. « Il y a un intérêt mondial qui devrait être partagé par les deux gouvernements pour faire progresser la technologie qui abordera la durabilité des problèmes de carbone et de climat, où j’espère que le monde pourra être uni. » « Il doit y avoir une véritable conversation sur le rôle de la recherche fondamentale. Les deux pays ont deux des principales populations de grands ingénieurs et scientifiques. Si nous voulons résoudre les grands problèmes du monde, nous devons continuer à permettre aux gens de travailler ensemble au-delà des frontières.

Les commentaires de Smith ont fait écho à certains des thèmes d’un ensemble de « principes du cloud de confiance » publiés jeudi par Microsoft, Amazon, Google et d’autres dans une rare démonstration de coopération entre les principaux fournisseurs de cloud. L’un des principes est le suivant : « Les gouvernements devraient soutenir le flux transfrontalier de données en tant que moteur d’innovation, d’efficacité et de sécurité, et éviter les exigences de résidence des données ».

Smith et Browne ont fait de nombreuses mises à jour dans la nouvelle version de poche de Tools & Weapons, y compris de nouveaux chapitres sur les défis créés par des cyberattaques sans précédent et la pandémie de COVID-19.

Dans la discussion . Podcast, Smith parle également des nouvelles initiatives de cybersécurité de Microsoft, de ses inquiétudes concernant le manque de transparence et de communication sur les cyberattaques entre les agences et les entreprises américaines, et l’avenir du travail après la pandémie.

