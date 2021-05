La plus grande menace à la domination d’Android pourrait bientôt être lancée – .

Google vient de dévoiler Android 12, une mise à jour logicielle massive qui propose une refonte de conception significative et des améliorations notables de la confidentialité. Android 12 est déjà disponible en version bêta sur les téléphones Pixel et plusieurs autres appareils, et la mise à jour sera déployée auprès du grand public à un moment donné à la fin de l’été. Mais avant que cela ne se produise, la plus grande menace pour Android devrait enfin être disponible, et ce n’est pas iOS 15, qui sera révélé dans quelques semaines à la WWDC 2021.

Il y a quelques années, le gouvernement américain a interdit à Huawei de travailler avec des entreprises américaines ou des entreprises qui traitent des technologies fabriquées aux États-Unis. Cela a effectivement empêché Huawei d’utiliser la version Android de Google sur ses téléphones et tablettes et l’a forcé à intégrer Android dans un système d’exploitation dépourvu de toute la magie de Google.

Huawei utilise déjà sa propre version Android en Chine, où les applications et services Google ne sont pas disponibles. Mais apporter la même expérience en Europe et sur d’autres marchés internationaux a été plus difficile. Les utilisateurs d’Android dans ces pays sont déjà habitués à une expérience Android spécifique qui comprend diverses applications Google. Le Play Store, Gmail, YouTube, Chrome et Google Maps sont quelques-uns des services Google qui se sentent comme des applications incontournables sur Android. Huawei n’a pu intégrer aucune des applications Google dans sa version d’Android.

La société chinoise a investi des millions de dollars pour créer sa propre boutique d’applications pour les téléphones Huawei vendus dans les pays occidentaux et attirer les développeurs vers la galerie d’applications Huawei. Mais séparément, Huawei a développé HarmonyOS, un système d’exploitation qui fonctionnerait sur les smartphones, tablettes, ordinateurs, appareils portables et autres appareils.

HarmonyOS ressemble beaucoup au système d’exploitation Fuchsia sur lequel Google travaille pour remplacer un jour Android. Huawei lancera la première version HarmonyOS le 2 juin, selon une nouvelle fuite. Le fournisseur chinois de combinés dévoilera le système d’exploitation lors d’une conférence de presse où il présentera également deux appareils qui exécuteront HarmonyOS hors de la boîte. Il s’agit du portable Huawei Watch 3 et de la tablette MatePad Pro 2, selon une fuite de Weibo.

HarmonyOS pourrait être déployé sur d’autres anciens appareils Huawei, et les futurs combinés et tablettes pourraient exécuter HarmonyOS hors de la boîte. Huawei sera toujours confronté au même problème d’application. Les applications Google ne trouveront probablement pas leur chemin vers HarmonyOS, même si le système d’exploitation aura probablement accès à suffisamment d’équivalents d’applications. Huawei pourrait donc faire face à une résistance accrue de la part des utilisateurs de mobiles habitués aux services Google.

Mais HarmonyOS pourrait être une mauvaise nouvelle pour Google pour une raison différente. Un rapport d’il y a quelques jours affirmait que plusieurs fabricants chinois de smartphones envisageaient déjà d’utiliser HarmonyOS sur de futurs appareils. La liste comprend les principaux fournisseurs de combinés de Chine, comme Oppo, Xiaomi et Vivo. Ce sont des fournisseurs de smartphones qui vendent toujours des appareils Android exécutant la suite complète d’applications Google, donc passer à une expérience de système d’exploitation sans Google n’a pas de sens, du moins pour les marchés internationaux. Le système d’exploitation pourrait encore être une alternative viable pour les téléphones vendus en Chine. En outre, l’accès à une option de type Android donnerait aux autres fabricants chinois de smartphones un moyen de s’en sortir s’ils devaient faire face à des interdictions similaires.

Rien n’est officiel à ce stade, cependant. Et Huawei n’a pas encore confirmé cet événement de presse du 2 juin pour HarmonyOS.

