La « plus grande menace » du prince Harry et de Meghan Markle dévoilée comme un avenir sombre pour les Sussex | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont démissionné de leurs fonctions royales pour devenir financièrement indépendants de la famille royale. Les Sussex ont depuis fait un tourbillon d’interviews pour discuter de leur vie en tant que membres de la famille royale, mais la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a révélé la “menace” qui pèse sur le duc et la duchesse à l’avenir. Elle a déclaré à l’émission The Royal Beat de True Royalty TV que les livres d’histoire favoriseraient la famille royale.

Elle a déclaré: “Je pense que la plus grande menace pour Harry et Meghan, une fois que ces offres de livres sont conclues et que les podcasts sont terminés et Spotify, alors quelle est leur devise ?

“Ce livre rendra la famille royale très nerveuse, tout comme de nombreux événements à venir.

“Mais cela leur fera du bien, car la famille royale sera toujours la famille royale.

“Donc, je suppose qu’il y a un niveau de confort là-dedans, quand vous voyez comment l’histoire s’est déroulée jusqu’à présent.”

Dans le documentaire de Channel 5 Meghan at 50: The Climb to Power, l’expert royal Tom Quinn a expliqué que la duchesse de Sussex utilise ses connaissances pour faire d’elle et d’Harry une “marque rentable”.

La narratrice Paula Bacon a déclaré: “L’endroit évident pour s’installer était la Californie, l’endroit que Meghan connaît le mieux.

“Libéré des entraves du devoir. Ici, elle pourrait utiliser tous ses contacts et son savoir-faire médiatique pour transformer les Sussex de la famille royale en exil en une marque prospère et rentable.

“L’Amérique a accueilli les Sussex à bras ouverts.”

On a dit aux Sussex qu’ils devaient “gagner beaucoup d’argent” pour payer leur manoir de Montecito en Californie.

La biographe royale Angela Levin a déclaré à talkRADIO: “Toute chance que vous ayez de rencontrer Harry et Meghan maintenant, c’est si vous achetez une table pour dix mille dollars à une fonction qu’ils organisent, ce qui est plutôt malheureux.”

Mme Levin a ajouté: “Ils doivent gagner beaucoup d’argent pour payer leur hypothèque et faire nettoyer l’immense maison et faire le jardin.

“Il a 16 salles de bain, il a besoin de beaucoup de récurage au fil du temps.”