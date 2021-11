Actualités Bitcoin

La plus grande mise à niveau de Bitcoin depuis l’activation de Segwit en 2017, le prix de la racine pivotante est-il inclus ?

AnTy15 novembre 2021

Le 14 novembre, la mise à niveau Bitcoin tant attendue, Taproot, a finalement été activée au bloc 709 632.

Cette mise à niveau, le soft fork le plus important depuis Segwit en 2017, améliorera la confidentialité, l’évolutivité et la sécurité sur le réseau leader.

En juin, plus de 90 % des mineurs ont manifesté leur soutien à la mise à niveau qui a officiellement verrouillé la racine pivotante pour l’activation de dimanche. Entre cette période où le support a été signalé et la mise à jour activée, les opérateurs de nœuds et les mineurs ont entièrement mis à niveau vers la dernière version de BitcoinCore 21.1, qui contient le code fusionné pour Taproot.

Taproot a été proposé pour la première fois par Greg Maxwell en 2018, et depuis lors, trois propositions d’amélioration de Bitcoin (BIP) ont été écrites pour être incluses dans Bitcoin Core, ce qui a été fait en octobre de l’année dernière.

3 raisons pour lesquelles je suis personnellement enthousiasmé par #taproot :

1) le processus de mise à niveau nous a donné une bonne recette pour les futures mises à niveau

2) la racine pivotante aidera à faire proliférer de nouveaux services et cas d’utilisation de DLC, les amenant éventuellement à Lightning

3) Les fédérations multisig de 1 mil+ participants sont désormais possibles – Lyle Pratt (@lylepratt) 14 novembre 2021

« Enfin, les BIP341/342 (« racine pivotante ») sont actifs sur le réseau principal Bitcoin », a déclaré le développeur Pieter Wuille qui a écrit l’un des BIP connexes. « Le vrai travail consistera à créer des portefeuilles/protocoles qui s’appuient sur lui pour tirer parti de ses avantages. »

Quant à ce qui change, « à moins que vous ne soyez un développeur de portefeuille/protocole, probablement rien. Tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités nécessite un logiciel pour les utiliser », a ajouté Wuille.

4/ La plupart de ce que vous avez peut-être lu sur Taproot peut être « peu sexy », mais tout cela est nécessaire pour réellement fournir des contrats intelligents fonctionnels. Il est peu probable que les êtres humains se réunissent pour travailler sur un contrat qui ne leur donne pas la vie privée et l’optionnalité. – 7hacker (@readysatoshi) 13 novembre 2021

À la base de cette mise à niveau se trouvent les «signatures Schnorr», qui renforcent la confidentialité des transactions de Bitcoin et permettent plus de contrats intelligents, qui sont un contrat codé avec des règles auto-exécutables.

Taproot masque les conditions qui composent le contrat, qui est un accord privé entre un groupe de participants. De plus, un grand nombre de participants peuvent désormais se réunir pour créer et exécuter un contrat tout en veillant à ce qu’il ressemble à une transaction normale aux yeux du public.

Suite à la mise à niveau du week-end, lundi, le prix du Bitcoin a dépassé 66 000 $, mais selon Charles Edwards, fondateur de Capriole Investment, cet événement n’est pas encore reflété dans le prix car « Bitcoin est notoirement mauvais pour évaluer les événements ».

« Taproot libère une valeur énorme sur le réseau Bitcoin. L’éclairage a donné la possibilité d’avoir cours légal et d’adopter le pays », comme on l’a vu au Salvador, a-t-il déclaré.

« Taproot offre une plus grande sécurité et libère un potentiel énorme pour le développement d’applications », a déclaré Edwards, ajoutant, comme la principale crypto-monnaie est adoptée par plus de pays, de banques et de rails de paiement, « l’utilisation de contrats intelligents sur le réseau le plus grand et le plus sécurisé est seulement va croître de façon exponentielle.

Bitcoin/USD BTCUSD

65 679,0140$1 116,541,70%

Volume 27,67 bVariation 1 116,54 $Ouverture 65 679,0140 $ Circulation 18,87 mCapacité boursière 1,24 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.