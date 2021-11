Paiements et marchands

La plus grande plate-forme de paiements mobiles d’Inde avec 333 millions d’utilisateurs envisage des offres Bitcoin

5 novembre 2021

Le géant indien des paiements Paytm comptait environ 333 millions de clients et un réseau de plus de 21 millions de commerçants en juillet 2021, envisagerait des offres Bitcoin si l’incertitude réglementaire entourant les crypto-monnaies était levée.

Les règles concernant les crypto-actifs restent dans une « zone grise », a déclaré le directeur financier Madhur Deora dans une interview avec Bloomberg.

« Le bitcoin est toujours une zone grise réglementaire sinon une interdiction réglementaire en Inde. » « Pour le moment, Paytm ne fait pas de Bitcoin. Si jamais cela devenait pleinement légal dans le pays, il pourrait clairement y avoir des offres que nous pourrions lancer. »

L’année dernière, en mars, la Cour suprême indienne a levé l’interdiction imposée par la banque centrale aux banques traitant avec des entreprises liées à la crypto-monnaie.

En septembre, on a appris que le gouvernement rédigeait un nouveau projet de loi et prévoyait de traiter les produits cryptographiques à toutes fins, y compris la fiscalité.

La société a déposé un premier appel public à l’épargne (IPO) cet été, dans lequel elle vise à lever 2,5 milliards de dollars. L’inscription est prévue pour la mi-novembre. Paytm propose des services de paiement, des services financiers, du commerce et des services cloud.

