La plus grande réorganisation d’échange cryptographique de Pologne pour faire du shopping sous licence

BitBay, le plus grand échange de crypto-monnaie en Pologne, s’est rebaptisé Zonda et a embauché un nouveau directeur général alors qu’il lance une expansion au-delà de l’Europe.

Zonda, qui compte plus d’un million d’utilisateurs et détient une licence de cryptographie pour opérer dans toute l’Union européenne, est en passe d’obtenir une licence en Suisse, suivie par le Royaume-Uni et le Canada, selon le nouveau PDG Przemysław Kral.

« Nous sommes très connus en Europe centrale et orientale car nous avons une licence crypto/fiat en Estonie et nous sommes également la première bourse à y avoir un état financier audité », a déclaré Kral, qui a été directeur juridique de BitBay avant de devenir PDG. « Maintenant, nous voulons être entièrement réglementés et avoir des licences partout. »

De nombreuses sociétés de cryptographie sont bloquées à un certain stade de leur enregistrement auprès des autorités de réglementation, compte tenu de la progression constante des règles mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le déménagement de Zonda en Suisse va bien au-delà d’une simple demande de licence, a déclaré Kral.

«Nous avons une structure d’entreprise en Suisse et nous y embauchons», a déclaré Kral. « Nous avons également un partenariat avec la banque SEBA licenciée par la FINMA. Nous prévoyons d’avoir notre licence suisse au premier trimestre 2022. »