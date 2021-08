La plus grande saga de piratage de Defi voit une fin heureuse Crypto new media

in

PolyNetwork, le protocole Defi inter-chaînes qui a été victime du plus grand piratage Defi entraînant le vol de fonds d’une valeur de 610 millions de dollars a finalement reçu la clé privée du fonds restant s’élevant à près de 200 millions de dollars. PolyNetwork a remercié le pirate d’avoir restitué les fonds restants, affirmant qu’ils étaient prêts pour un nouveau « voyage ». Le protocole avait qualifié le pirate informatique de « chapeau blanc » et lui avait même proposé un poste de responsable de la sécurité.

Cher “hacker”, Merci! Nous sommes prêts pour un nouveau voyage. Équipe du réseau Polyhttps://t.co/djwsVJRXrN – Poly Network (@PolyNetwork2) 23 août 2021

Source : EtherScan

Le pirate informatique a également publié une note avec la clé privée finale mentionnant le « Happy Ending ».

Le protocole a été piraté le 10 août, où le pirate a réussi à passer outre l’autorisation des « comptables ». Ces teneurs de livres étaient chargés d’approuver les transactions inter-chaînes. Le pirate informatique à l’origine de l’attaque a réussi à passer des fonds à trois portefeuilles blockchain différents d’Ethereum, Binance et Polygon.

Les développeurs du projet de défi inter-chaînes ont demandé aux pirates de restituer le fonds tout en menaçant de conséquences juridiques. La majorité des fonds ont été convertis en stablecoins USDC, USDT et BUSD. Les premiers rapports indiquaient que le pirate avait d’abord tenté de blanchir l’argent sur le protocole Curve, mais que les transactions initiales avaient échoué car Tether bloquait les transactions USDT du portefeuille du pirate.

Le pirate informatique a ensuite accepté de restituer les fonds tout en affirmant qu’il aurait pu encaisser des milliards s’il avait décidé de transférer d’autres shitcoins. La communication entre PolyNetwork et le pirate informatique a duré près de deux semaines, au cours desquelles il a d’abord retourné près de 400 millions de dollars d’actifs, tandis que les 200 millions de dollars restants ont été rendus aujourd’hui.

PolyNetwork reprend le support inter-chaînes

Le plus grand Defi Hack qui aurait pu s’avérer être un pouce fulgurant de l’industrie très populaire et prospère a connu une fin heureuse après que le pirate a retourné tous les fonds. PolyNetwork est passé à l’action pour remettre les fonctionnalités de la plate-forme à la normale. Il a repris la fonctionnalité inter-chaîne pour un certain nombre de jetons après sa fermeture en raison de l’exploit.

Source : PolyRéseau

Le projet vise désormais un nouveau départ et promet de renforcer ses mesures de sécurité. Le protocole a également débloqué l’USDT gelé par Tether et achevé la récupération des fonds de l’USDC. Il reste à voir si le pirate informatique accepte la demande de PolyNetwork de se joindre en tant que conseiller en chef de la sécurité.

