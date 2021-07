La plus grande usine d’assemblage d’iPhone en Chine n’a pas été touchée par des inondations massives

Après les pluies torrentielles à Zhengzhou en Chine ce mardi, le fabricant d’électronique taïwanais Foxconn a déclaré que son usine n’avait pas été touchée par des inondations majeures dans la ville.

Tel que rapporté par CNBC, Foxconn a déclaré qu’il avait “activé un plan d’intervention d’urgence pour les mesures de lutte contre les inondations à cet endroit”.

“Nous pouvons confirmer qu’il n’y a eu aucun impact direct sur notre installation à cet endroit à ce jour et nous surveillons de près la situation et fournirons des mises à jour le cas échéant”, a ajouté un porte-parole de la société.

Foxconn possède la plus grande usine d’assemblage d’iPhone à Zhengzhou. À quelques mois de l’annonce par Apple de l’iPhone 13, cela aurait pu représenter un retard dans les livraisons des produits.

Selon l’histoire, plus de 100 000 personnes ont été relogées en lieu sûr et au moins 12 personnes sont mortes depuis le début des pluies torrentielles. En une heure, il a plu plus qu’il ne le ferait normalement au cours d’un mois moyen, ont déclaré les autorités locales.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a utilisé son compte Weibo pour annoncer qu’Apple ferait un don pour soutenir les efforts de secours en Chine. La semaine dernière, sur son compte Twitter, Cook a fait de même à propos des inondations en Allemagne, en Belgique et en Europe occidentale.

«Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les inondations dans la province du Henan et aux premiers intervenants qui aident les gens à se mettre en sécurité. Apple fera un don pour soutenir l’effort de secours.

Alors que la Chine est aux prises avec des inondations, Bloomberg a récemment rapporté que la croissance de la pandémie au Vietnam obligeait les fournisseurs d’Apple à exiger des « soirées pyjama en usine » pour éviter les cas de COVID-19.

« Dans les provinces septentrionales de Bac Ninh et Bac Giang, un centre de fabrication clé qui abrite Samsung Electronics Co. et les principaux fournisseurs d’Apple Inc., les autorités affirment qu’environ 150 000 travailleurs vivent dans des parcs industriels pour réduire le risque d’infections. Dans le centre commercial de Ho Chi Minh-Ville, 22 entreprises employant 25 000 personnes ont également mis en place des sites de soirée pyjama pour un nombre indéterminé d’employés, selon le centre des médias de la ville.

Non seulement cela, mais les grandes entreprises technologiques souffrent également de pénuries de semi-conducteurs, bien que TSMC ait réitéré que la gamme iPhone 13 d’Apple ne devrait pas en être affectée.

