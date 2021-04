La plus grosse affaire du secteur Edtech! Byju’s va acquérir Aakash Educational Services pour 1 milliard de dollars

Byju’s, qui prétend avoir jusqu’à 80 millions d’utilisateurs enregistrés et 5,5 millions d’abonnés, a déclaré avoir réussi à ajouter 45 millions de nouveaux étudiants sur sa plate-forme en à peine six mois pendant le verrouillage.

Dans le cadre de la plus grande transaction dans le secteur des technologies électroniques à ce jour, la société d’éducation en ligne la plus appréciée du pays, Byju’s acquiert Aakash Educational Services (AESL), soutenu par Blackstone Group, pour un montant estimé à 1 milliard de dollars en espèces et en actions. L’acquisition étendra l’empreinte de Byju dans le segment hors ligne. Après l’accord, les fondateurs de Blackstone Group et d’AESL, JC Chaudhry et Aakash Chaudhry, deviendront actionnaires minoritaires de Byju’s. Cependant, AESL continuera à fonctionner de manière indépendante.

Dans un communiqué, Byju’s a déclaré qu’après l’intégration, il effectuerait de nouveaux investissements pour «accélérer la croissance d’Aakash».

Évaluée à environ 13 milliards de dollars, Byju’s est la start-up indienne la plus appréciée après Paytm. Jusqu’à présent, l’offre éducative de Byju est limitée, en ce sens qu’étant un média en ligne, il n’a pas la portée de l’interaction physique en face à face avec les étudiants. Avec AESL à bord, Byju’s peut désormais surmonter cette limitation et utiliser l’infrastructure physique de l’ancien pour offrir un coaching hors ligne aux étudiants appartenant à la catégorie sans préparation aux tests, ont déclaré des analystes.

En outre, les abonnés existants de Byju, en particulier ceux qui étudient de la 9e à la 12e année, peuvent automatiquement opter pour les cours d’examen d’entrée de base d’AESL, créant ainsi une adhérence pour la plate-forme de Byju. En ce qui concerne les services éducatifs d’Aakash, l’accord avec Byju’s leur permettra d’ajouter l’apprentissage en ligne à ses services. «Les centres physiques ont souvent des contraintes de capacité et les cours durent parfois des heures, ce qui crée des désagréments pour les étudiants. Maintenant, avec leurs cours devenant hybrides, les problèmes peuvent être atténués », ont déclaré les analystes.

«L’avenir de l’apprentissage est hybride et ce syndicat réunira le meilleur de l’apprentissage hors ligne et en ligne, car nous combinons notre expertise pour créer des expériences percutantes pour les étudiants. La pandémie a mis au premier plan l’importance du format mixte de l’apprentissage », a déclaré Byju Raveendran, fondateur et PDG de Byju’s dans un communiqué. Après avoir recueilli plus d’un milliard de dollars d’investisseurs l’année dernière, Byju’s a levé près de 460 millions de dollars de nouveaux financements la semaine dernière. La société basée à Bengaluru est en pourparlers pour acquérir son rival Toppr dans le cadre d’une transaction estimée à plus de 100 millions de dollars. L’année dernière, la société avait acquis WhiteHat Jr dans le cadre d’un accord de 300 millions de dollars.

Byju’s, qui prétend avoir jusqu’à 80 millions d’utilisateurs enregistrés et 5,5 millions d’abonnés, a déclaré avoir réussi à ajouter 45 millions de nouveaux étudiants sur sa plate-forme en à peine six mois pendant le verrouillage. Aakash Chaudhry, MD, AESL, a déclaré à FE que l’accord avec Byju’s lui permettrait d’avoir une plus grande portée en termes d’audience. Les étudiants qui s’intéressent à la médecine et à l’IIT commencent généralement à développer leurs capacités à partir des classes 8 à 10. «C’est là que la présence de Byju est massive et nous aurons plus de visibilité. La présence d’Aakash est actuellement limitée à plus de 215 centres de préparation aux tests », a déclaré Chaudhry.

Aakash a été une très bonne entreprise avec une amélioration constante des marges Ebitda et de la croissance des revenus. Cela devrait créer un soulagement des flux de trésorerie pour Byju à court terme, a déclaré Atit Danak, directeur et directeur de CoNXTat Zinnov.

La taille du marché du secteur indien de la technologie électronique devrait augmenter de 3,7 fois au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025 contre 2,8 milliards de dollars en 2020, selon un récent rapport d’EY-IVCA. Le segment verra plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025.

