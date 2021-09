La plus grosse erreur d’Angela Merkel pourrait conduire à davantage de sorties et à l’effondrement de l’UE | Monde | Nouvelles

in

La chancelière allemande sortante a été accusée de pousser l’UE vers l’effondrement en faisant passer les intérêts des entreprises allemandes avant la santé de l’ensemble du bloc et la prospérité des autres États membres.

Selon le commentateur anonyme de l’UE The Greek Analyst, l’une des plus grandes erreurs d’Angela Merkel a été de faire passer l’intérêt de son pays avant la sauvegarde des autres États membres de l’UE victimes d’attaques de pays tiers.

Bien qu’elle ait quitté la scène politique allemande après 16 ans au pouvoir, son héritage continuera de mettre l’UE en danger de s’effondrer, a-t-il ajouté.

Il a déclaré: “Le plus grand préjudice de Merkel au soft power, à l’unité de l’État, au statut géopolitique et à la raison d’être de l’UE a été de transformer les valeurs européennes en rien de plus qu’une opportunité au service des intérêts commerciaux allemands à courte vue.

“Cela a des conséquences bien plus profondes que ne le pensent les observateurs avertis.”

Il a poursuivi: “Ce que le mandat de Merkel en tant que” reine de l’Europe ” a clairement indiqué, c’est que les menaces extérieures contre l’UE ne doivent pas être prises au sérieux si l’instigateur a des liens commerciaux importants avec l’Allemagne.

« Ceux-ci viennent en premier et ont beaucoup plus de conséquences que la souveraineté et la sécurité globales des États membres de l’UE.

« Le leadership allemand a transformé l’adhésion à l’UE en une proposition de valeur beaucoup moins attrayante, à la fois pour les membres existants et pour les nouveaux membres, en particulier après le Brexit. s’effondre lentement.”

L’expert de l’UE a fait valoir que la réticence de Mme Merkel à défendre la Grèce contre la Turquie démontrait le manque fondamental du principe de solidarité auquel les dirigeants de l’UE s’accrochent souvent pour défendre le projet du bloc.

Les conservateurs de Mme Merkel ont été battus de justesse lors des élections de dimanche tandis que les Verts ont émergé dans un rôle de faiseur de rois, suggérant que les questions climatiques auront une place encore plus importante dans la politique allemande au cours des années à venir, ont déclaré des analystes politiques.

Jennifer Tollmann, conseillère politique principale du groupe de réflexion E3G à Berlin, a déclaré : « (Le résultat des élections) façonnera la présidence allemande du G7 de l’année prochaine, l’Allemagne étant désormais prête à consolider le G7 en tant que moteur de l’action climatique.

Mme Merkel a été applaudie par les militants pour avoir persuadé les dirigeants des pays riches du Groupe des Sept (G7) en 2015 de supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles.

Elle a été créditée par un haut responsable de l’administration de l’ancien président Bill Clinton d’avoir rendu possible le protocole de Kyoto – un pacte climatique de 1997 qui a précédé l’accord de Paris.

Christiana Figueres, l’ancienne cheffe de l’ONU pour le climat, a écrit dans des commentaires envoyés par courrier électronique à . : “Il ne fait aucun doute qu’elle a personnellement contribué à faire avancer l’action climatique internationale à des moments critiques, malgré de multiples défis”.

Mais les critiques de Mme Merkel disent que le leader de centre-droit a également abordé la crise climatique comme un problème quotidien de concessions mutuelles qui pourrait être contrebalancé par des concessions de tous les côtés.

Juergen Trittin, un ancien ministre allemand de l’Environnement vert entre 1998 et 2005, a déclaré : « Le bilan de Merkel en matière de politique climatique au cours des 16 dernières années est désastreux.

« Au cours des 16 dernières années, l’Allemagne a perdu son leadership dans des technologies telles que l’énergie éolienne et (solaire) photovoltaïque au profit de la Chine et des États-Unis, les investissements dans les énergies propres ont diminué et des dizaines de milliers d’emplois dans ces technologies futures ont été perdus.