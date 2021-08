La plus grosse fuite de Marvel en 2021 : il s’agit de la première bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home”

Les fans attendent la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home depuis des mois, mais Sony et Marvel n’en ont jamais sorti. Nous sommes enfin sur le point de voir le premier clip teaser. Si vous avez de la chance, vous n’aurez même pas à attendre que Sony et Marvel le publient, car vous le trouverez peut-être toujours en ligne. La fuite de la remorque No Way Home de dimanche soir est probablement la fuite de MCU la plus importante de l’histoire récente. Contrairement à d’autres fuites et spoilers, la bande-annonce semble authentique. Ce n’est pas seulement une bande-annonce folle de No Way Home qu’un fan a concoctée à l’aide d’images de tous les films Spider-Man disponibles. Ce sont de nouvelles séquences que Sony et Marvel ont tournées pour ce film. Avant d’aller plus loin, vous devez savoir que les gros spoilers suivent ci-dessous. Vous savez, à part le gros spoiler de Spider-Man 3 que tout le monde connaît.

Au début, il semblait que les studios essayaient d’éviter de s’attaquer au gros spoiler du multivers No Way Home en retardant le plus longtemps possible la première bande-annonce. Nous avons vu un récit différent ces dernières semaines, alors que la variante delta du coronavirus a envahi certaines parties du monde. Des inquiétudes ont émergé que les studios pourraient reporter certains de leurs prochains gros blockbusters, et cela inclut Spider-Man 3. Sony a retardé Venom: Let there be carnage récemment et a envoyé Hotel Transylvania en streaming sur Amazon.

Autant dire que rien n’est sûr sur la sortie de Spider-Man 3. Cela dit, voici un autre rappel que des spoilers massifs suivront ci-dessous.

Peter Parker (Tom Holland) dans Spider-Man : loin de chez soi.

Fuite de la remorque No Way Home

Publiée sur les réseaux sociaux, y compris Reddit et YouTube, la fuite de la bande-annonce de No Way Home est la vraie affaire. Le Hollywood Reporter note que Sony a agi rapidement pour supprimer toutes les fuites. Le clip est apparu tard dimanche et Sony a essayé de tout fermer. Inutile de dire que ce contenu qui atteint le Web ne peut pas être supprimé. Sony a peut-être supprimé certains clips, mais d’autres sont apparus. Votre kilométrage peut varier, mais il y a de fortes chances que vous trouviez la fuite de la remorque No Way Home en ligne malgré les meilleurs efforts de Sony.

Malheureusement, ce n’est pas une vidéo de haute qualité. Au mieux, vous trouverez une vidéo floue d’une vidéo en cours de lecture sur un téléphone en mode portrait. Mais les personnages et évident. Les voix sont claires dans certaines parties du clip, et ce sont tous des éléments qui indiquent que la vidéo est réelle.

Je ne vais pas trop approfondir cette version de la bande-annonce, mais je peux vous dire que certains des principaux personnages de No Way Home apparaissent dans la fuite. Cela inclut Peter Parker (Tom Holland), Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) et MJ (Zendaya). Nous voyons également Alfred Molina, le méchant de Sam Raimi Spider-Man qui a confirmé qu’il serait de retour dans No Way Home. En outre, il y a un excellent camée Wong (Benedict Wong), ainsi que des allusions à quatre autres méchants des Sinister Six. Oui, même le grand méchant Green Goblin.

Le multivers reçoit également un hochement de tête, et nous voyons comment et pourquoi le docteur Strange commence à aider Peter. Et nous rencontrons la forme astrale de Peter dans le clip, ce qui indique une sorte de conflit entre Strange et Spidey à un moment donné du film.

La meilleure partie n’a pas fuité

No Way Home est un film multivers qui ramènera plusieurs méchants des précédents films Sony Spider-Man. Ils affronteront le Hollandais Peter Parker. Mais nous verrons deux variantes supplémentaires de Peter dans le film, aidant à vaincre les méchants. Tobey Maguire et Andrew Garfield apportent leurs versions de Spider-Man au MCU dans le film. C’est le plus grand secret de polichinelle à Hollywood en ce moment.

La fuite de la remorque No Way Home parvient à garder cette partie secrète. On ne sait pas si nous verrons un jour les bandes-annonces de Maguire et Garfield dans No Way Home menant à la première.

Nous ne vous montrerons pas la bande-annonce divulguée ni aucune image de celle-ci. Mais nous vous laisserons avec cette analyse de HeavySpoilers, une chaîne YouTube qui prétend avoir obtenu le clip d’une source interne réelle :

Avec un peu de chance, la première bande-annonce de haute qualité de Spider-Man: No Way Home sortira plus tard lundi.