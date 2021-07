La plus haute juridiction polonaise déclare la loi européenne inconstitutionnelle dans une grave menace de Polexit contre Bruxelles | Monde | Nouvelles

in

Le Tribunal constitutionnel polonais a déclaré mercredi que les mesures provisoires imposées au système judiciaire polonais par la Cour européenne de justice sont contraires à la constitution polonaise, accélérant la collision entre Varsovie et Bruxelles.

Pour la deuxième fois cette semaine, le tribunal examinait des affaires mettant en cause la primauté du droit de l’Union européenne.

Certains observateurs disent que cela pourrait compromettre l’adhésion continue de la Pologne au bloc des 27 nations.

Le juge du Tribunal constitutionnel Bartlomiej Sochanski a déclaré : “Avec la meilleure volonté d’interpréter la constitution, il est impossible d’y trouver les pouvoirs de la Cour de justice (UE) de suspendre les lois polonaises concernant le système des tribunaux polonais”.

La décision de mercredi à Varsovie fait suite à une procédure engagée par Bruxelles contre la Pologne, dans le cadre de laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a demandé l’année dernière à Varsovie de suspendre un collège qu’elle avait créé pour discipliner les juges.

Le panel – la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise – a demandé au tribunal si une telle suspension était constitutionnelle.

Peu de temps avant la décision de mercredi, le chef adjoint de la CJUE a de nouveau demandé à la Pologne de suspendre immédiatement toutes les activités de la chambre – des commentaires repris par le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.

La CJUE doit rendre jeudi une nouvelle décision sur la chambre disciplinaire.

Le parti nationaliste au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS) affirme que l’UE interfère dans son droit de faire ses propres lois en contestant ses réformes judiciaires, qui, selon lui, sont nécessaires pour que les tribunaux fonctionnent plus efficacement et éliminer un résidu d’influence communiste.

Le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro a déclaré lors d’une conférence de presse : “Heureusement, la constitution et la normalité l’emportent sur une tentative (…)

Les partis d’opposition et les groupes de défense des droits de l’homme affirment que les réformes visent à accroître le contrôle politique sur les tribunaux, et que la remise en cause de la primauté du droit de l’UE pourrait entraîner la sortie éventuelle de la Pologne du bloc.

L’ombudsman des droits de l’homme Adam Bodnar, un critique virulent du gouvernement, a déclaré : « Nous sommes dans le processus d’une ‘Polexit’ légale qui se déroule étape par étape, et nous verrons où cela nous mènera.

L’eurodéputé belge Guy Verhofstadt a également fait part de ses inquiétudes face à cette décision.

Il a tweeté : « Contre les souhaits de la grande majorité des Polonais qui veulent un avenir dans l’Union européenne, le parti populiste au pouvoir PiS est déterminé à retirer la Pologne de l’UE.

« Quelqu’un agira-t-il pour les arrêter avant qu’il ne soit trop tard ? »

La Cour européenne des droits de l’homme a statué en mai qu’une entreprise polonaise s’était vu refuser son droit à une audience en bonne et due forme devant le Tribunal constitutionnel en raison de la nomination illégale d’un juge.

La dispute à venir avec la Pologne s’ajoutera à la bataille en cours de la Commission avec la Hongrie de Viktor Orban.

Les deux pays ont longtemps soutenu que Bruxelles tentait de les punir pour avoir élu des gouvernements de centre-droit.