La plus haute station du corridor Delhi-Meerut RRTS sera construite à Ghaziabad! Vérifiez ses fonctionnalités de pointe

Le corridor devrait être mis en service en mars 2023.

La station RRTS la plus élevée a commencé à prendre forme à Ghaziabad. La station RRTS fait partie du tronçon prioritaire de 17 km du corridor Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS (Regional Rapid Transit System). Le tronçon prioritaire comprend cinq stations à savoir Ghaziabad, Sahibabad, Gudhar, Duhai et Duhai Depot. Le corridor devrait être mis en service en mars 2023. L’alignement du corridor RRTS en provenance de Sarai Kale Khan à Delhi traverse le viaduc de la ligne rouge du métro de Delhi et un pont existant, juste avant cette station. Le niveau de la plate-forme de la station RRTS de Ghaziabad est d’environ 24 mètres de haut, ce qui en fait la station RRTS la plus haute actuellement construite sur le réseau du système régional de transport en commun rapide. Il s’agit d’un nœud régional crucial et devrait faciliter l’intégration des futurs corridors du réseau RRTS de phase 2.

En cours de construction à Meerut Tiraha de Ghaziabad, la station RRTS de Ghaziabad sera parfaitement intégrée à la station Shaheed Sthal New Bus Adda du métro de Delhi et à l’arrêt de bus de Ghaziabad. En outre, il y aura trois entrées / sorties exclusives, dont deux sont sur la route du côté de Delhi à Meerut tandis que la troisième entrée / sortie est de l’autre côté facilitant l’accès aux navetteurs. L’accessibilité à la gare sera assurée par des ponts piétonniers (FOB), avec des ascenseurs et des escaliers mécaniques pour un déplacement confortable des navetteurs. Cela serait également utile pour les personnes âgées et spécialement handicapées.

Chacun des quais de la gare sera desservi par deux escaliers mécaniques, trois escaliers et un ascenseur pour la commodité des passagers. Pour la sécurité des passagers, toutes les plates-formes sont équipées de portes moustiquaires automatiques (PSD). Les ascenseurs auront également la capacité d’accueillir des brancards, ce qui est extrêmement bénéfique en cas d’urgence médicale. De plus, la station serait surveillée 24h / 24 et 7j / 7 grâce à des caméras de vidéosurveillance.

La station RRTS sera équipée d’installations modernes à la pointe de la technologie, telles que des panneaux d’affichage d’informations sur les passagers et des cartes système. Au niveau du hall, il y aura des distributeurs automatiques de billets (TVM), des points de vente au détail, des distributeurs automatiques de collations, un système de lutte contre les incendies et des installations telles que des toilettes, etc. L’intégration du trafic dans et autour de la station RRTS est conçue pour créer un drive-in supplémentaire espaces pour tous types de véhicules. En outre, des zones de prise en charge et de dépose dédiées sont en cours de création afin de garantir une circulation sans encombrement. De plus, des panneaux solaires seront installés sur le toit de la station pour exploiter l’énergie verte. De plus, avec un paysage conçu de manière esthétique, l’infrastructure de la gare améliorera l’expérience globale des passagers et encouragera le public à utiliser les transports en commun.

