La plus haute turbine du monde fait plus de deux fois la taille de la Statue de la Liberté et alimentera 20 000 foyers | La vie

Pourquoi les éoliennes deviennent de plus en plus grosses ? C’est facile : ils produisent beaucoup plus d’électricité avec une petite augmentation de coût.

Le dossier de l’éolienne la plus haute du monde il est battu presque chaque année. Mais il y a une raison logique et technique à cela.

La compagnie d’électricité chinoise Énergie intelligente de Mingyang a présenté sa nouvelle Éolienne MySE 16.0-242, et les données sont incroyables. Il mesure 242 mètres de haut, et ses trois pales atteignent 118 mètres chacune.

Quand ça tourne, les pales couvrent une superficie équivalente à 6 terrains de football, qui est apparemment aussi une mesure de surface en Chine, comme en Espagne…

Bien qu’ils soient conçus pour être posés sur le fond marin ou sur une surface flottante, ils peuvent également être installés à terre.

Une seule de ces turbines génère 80 000 MWh d’électricité par an, assez pour alimenter 20 000 foyers, avec un cycle de vie de 25 ans.

A cette époque, l’électricité qu’il produit évite de rejeter 1,6 million de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, si cette électricité avait été produite avec du charbon.

Comme nous l’avons mentionné, les éoliennes sont de plus en plus hautes et encombrantes. MingYang elle-même l’explique dans le communiqué de presse : la turbine MySE 16.0-242 est 19 % plus grande que son modèle précédent et génère 45 % d’électricité en plus.

Avec une petite augmentation de taille, la production augmente beaucoup. Ainsi, jusqu’à ce que l’ingénierie dise : « nous pouvons aller aussi loin », les éoliennes vont continuer à croître et à croître.

Cette augmentation de la production est importante, car jusqu’à présent le principal problème de l’énergie éolienne produite en mer est que c’est plus cher que l’énergie solaire.

Mais si vous pouvez augmenter considérablement la production avec ces plus grosses turbines, sans trop augmenter le coût, le prix va s’égaliser.

Il est essentiel que vous amélioriez les performances des éoliennes, car il en faudra beaucoup pour approvisionner l’industrie, car les combustibles fossiles sont abandonnés.

La la plus grande éolienne du monde Il commencera à être construit en 2022, et après une série de tests, il sera achevé en 2023. Il commencera à être commercialisé en 2024. Le plus haut du monde se trouve actuellement en Allemagne.