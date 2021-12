La plus influente de 2021 : Kristin Smith

Cette année, la crypto est devenue une force politique, de nombreux lobbyistes basés à Washington fomentant l’accusation. La directrice exécutive de la Blockchain Association, Kristin Smith, ancienne membre du Congrès et visage familier sur la Colline, a été la voix d’une grande partie de ce changement. Son travail se déroule parfois à huis clos – éduquer les sénateurs et aider à élaborer des politiques – bien que ses actes les plus influents consistent à représenter l’industrie de la crypto-monnaie à travers d’innombrables op-eds, des allocutions et une présence en ligne professionnelle.

