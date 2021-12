La plus influente : Katie Haun

Lorsqu’elle était procureur, après que Haun a dû se renseigner sur la nature de la crypto, elle a commencé à éduquer ses pairs, en lançant des séminaires de formation sur les crypto-monnaies pour le Trésor américain, l’IRS et d’autres agences gouvernementales. Entre son départ du gouvernement et son entrée dans le secteur privé, elle a fini par enseigner un cours sur la cryptographie et la cybercriminalité à la Stanford Graduate School of Business.

