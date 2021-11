La plus jeune gagnante de l’histoire parle de sa victoire historique

Pardon, à quel point ce dernier épisode était-il bon ? Tous les opposants à la saison trois de Drag Race UK ont été réduits au silence par la série de grands épisodes menant à la grande finale d’hier soir, et c’était tout ce que tout le monde aurait pu espérer. Il a vraiment présenté le meilleur de la saison – trois finalistes incroyables, le reste de la distribution de retour, un excellent top trois de Noël et une superbe traînée à tous les niveaux. Krystal Versace a finalement remporté la couronne de Drag Race UK, devenant le plus jeune vainqueur de toutes les franchises de RuPaul’s Drag Race à le faire. Comportement légendaire.

J’ai rencontré Krystal lors de ce qui doit être le jour le plus bouleversant de sa vie pour discuter de la victoire, de la saison et de son avenir dans le monde du drag et au-delà !

« Je n’arrive même pas encore à le maîtriser »

Krystal n’a plus de frein pour l’appel, et après la nature mouvementée de l’événement final d’hier soir, je ne la blâme pas. C’était une nuit incroyable, et Krystal avait du temps pour tout le monde et était incroyablement sympathique. Elle avait l’air impeccable. « La nuit dernière a été incroyable, incroyable, bouleversante et tellement d’amour. C’était une grande fête. Je n’arrive même pas encore à m’y habituer, j’ai besoin de temps pour réfléchir et vraiment le comprendre. En ce moment, c’est tellement nouveau et frais.

Krystal pensait-elle qu’elle pourrait gagner ? «Je me suis définitivement dit ‘Je pourrais gagner ça’. C’était un appel difficile. À certains moments, je pensais que j’allais gagner et d’autres non, mais dans l’ensemble, cela a quand même été un choc.

« Je me sentais comme un gagnant sans couronne juste à cause de la façon dont Ru m’a parlé »

Krystal a reçu beaucoup d’amour de RuPaul tout au long de la compétition, les éloges qu’elle a reçus la faisant apparaître comme la favorite de l’hôte. « C’était incroyable. J’en suis définitivement sorti en me sentant comme un gagnant sans couronne juste à cause de la façon dont Ru m’a parlé. J’ai adoré la relation que nous avions. Il y a eu beaucoup de prises de vue et derrière la caméra, mais c’est juste un être humain comme nous et une personne très terre-à-terre qui veut juste élever les autres.

J’ai demandé à Krystal si ce type de soutien l’a aidée à se sentir plus à l’aise dans l’émission lors de la compétition. « J’ai encore beaucoup dans ma tête parce que je suis vraiment ce genre de personne. C’est une compétition si difficile et vous ne pouvez pas parler facilement de vos sentiments hors caméra. C’est beaucoup. Mais j’en retire tellement et c’était incroyable de savoir que j’étais vue. En la regardant, je peux voir qu’elle m’aime bien mais à l’époque je ne l’avais pas vraiment vu. Je savais que nous avions eu de bons moments mais je sentais toujours que je pouvais rentrer chez moi demain.

Toutes les reines n’ont pas reçu d’aussi grands éloges, et j’ai demandé à Krystal Versace si elle ressentait une pointe de jalousie de la part des autres reines de Drag Race UK qui n’entendaient pas les mêmes commentaires. « Je ne sais pas. Au Fugly Ball, aucun d’eux n’a dit que le mien était le meilleur. Je savais que le mien était là-haut, Alesha Dixon a dit « le tien est incroyable », le mien était moche et à la mode. Aucune des reines n’a prononcé mon nom, et je savais pourquoi. C’est parce qu’ils ne voulaient pas me le donner ! Elle a raison. C’était littéralement le meilleur.



« Vous devez repousser des limites que vous ne pensiez pas pouvoir repousser »

Il est facile de regarder Krystal Versace et de supposer qu’elle va être une reine de Drag Race UK qui n’est qu’une fashion girl, mais cela ne lui rendrait pas service. Elle a réussi toutes sortes de défis cette saison et a surpris tout le monde. « Je me suis surpris moi-même ! Honnêtement, je ne savais pas que je pouvais faire ce que j’ai fini par faire et tu te pousses tellement. Vous repoussez des limites que vous ne pensez même pas pouvoir repousser.

La mode est ce qu’elle a fait comme aucune autre reine cette saison, et j’étais intéressé de savoir d’où venaient ses inspirations. « Beaucoup de choses viennent juste de moi. Je fais beaucoup de planches d’ambiance, je trouve des trucs et je les sauvegarde, puis je leur donne ma touche. Le look Cruella était juste un choix immédiat sans hésitation.

« Le top quatre était la clique »

Cela a été l’un des castings les plus proches de tous les temps, alors j’ai demandé à Krystal avec qui elle est la plus proche. « Maintenant, je suis le plus proche d’Anubis, ma meilleure fille. Elle est littéralement assise là. Anubis crie un bonjour hors caméra, c’est très gentil. « Mais pendant le spectacle, définitivement les quatre premiers, c’était la clique. » Les quatre premiers ont passé beaucoup de temps ensemble avec des doubles arrêts près de la finale et leur amitié est claire. «Pendant la période, cela ressemblait beaucoup à une compétition, tout était nouveau et personne ne se connaissait très bien. Les gens partaient rapidement et il était difficile de créer des relations. Une fois que les quatre premiers sont arrivés et que nous nous sommes rapprochés, nous nous sommes tous simplement détendus et nous nous sommes amusés. »

Le clou de la saison de Krystal ? « Tant de moments ! Les compliments de Ru me marqueront toujours. Je suis aussi très content de mes défilés, la plupart en tout cas ! Enfin, j’ai demandé à Krystal comment elle allait passer son règne. « Eh bien, je n’ai pas d’argent à dépenser, alors je vais vendre cette foutue couronne ! Mais à part ça, je veux juste faire le tour du monde, montrer à tout le monde ma drague, mon art et être là-haut avec le meilleur des meilleurs.

