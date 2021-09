La plus longue autoroute Delhi-Mumbai au monde ouvrira ses portes en mars 2023 ! Vérifier les fonctionnalités clés

La prochaine autoroute à huit voies de 1 380 kilomètres réduira le temps de trajet entre certaines villes de 24 heures à 12-12,5 heures.

Vendredi, le ministre de l’Union Nitin Gadkari a conclu l’examen de deux jours de l’avancement des travaux sur l’autoroute Delhi-Mumbai. La prochaine autoroute à huit voies de 1 380 kilomètres réduira le temps de trajet entre certaines villes de 24 heures à 12-12,5 heures. Au cours des deux jours pour passer en revue les progrès du projet, le ministre des transports routiers et des autoroutes a visité Delhi, le Rajasthan, l’Haryana, le Gujarat et le Madhya Pradesh. L’ambitieux projet d’infrastructure est en cours de construction pour un coût de Rs 98 000 crore et devrait être achevé d’ici mars 2023. D’ici mars 2022, la première phase de l’autoroute Delhi-Jaipur (Dausa)-Lalsot ainsi que Vadodara-Ankleshwar est probable être ouvert.

Le projet d’autoroute a été lancé en 2018 avec la pose de la première pierre du projet le 9 mars 2019. Une fois prête, l’autoroute comportera un embranchement vers l’aéroport international de Noida et le port de Jawaharlal Nehru vers Mumbai via un embranchement dans la capitale financière. Le projet devrait améliorer la connectivité aux pôles économiques de l’Inde comme Jaipur, Ajmer, Kishangarh, Chittorgarh, Kota, Udaipur, Ujjain, Bhopal, Indore, Vadodara, Ahmedabad et Surat. Sur un total de 1 380 kilomètres, des contrats ont été attribués pour plus de 1 200 kilomètres où les travaux sont actuellement en cours. Pour sa construction, plus de 15 000 hectares de terres ont été acquis à travers les États. Voici quelques caractéristiques clés de l’autoroute :

L’autoroute à accès contrôlé à huit voies peut être étendue à une autoroute à 12 voies en fonction du volume de trafic. il offrira un service d’ambulance par hélicoptère ainsi qu’un héliport, qui utilisera des services de drones pour les entreprisesLe long de l’autoroute, plus de deux millions d’arbres et d’arbustes devraient être plantés. mouvement illimité de la fauneEn outre, il impliquera également deux tunnels emblématiques à huit voies. Le projet entraînera des économies annuelles de plus de 320 millions de litres de carburant et réduira les émissions de dioxyde de carbone de 850 millions de kg. construction, ce qui équivaut à la construction de 50 ponts HowrahPour le projet, 80 tonnes lakh de ciment seront consommées, ce qui représente environ 2% de la capacité de production annuelle de ciment du pays.

