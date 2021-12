La plus longue pleine lune de 2021 aura lieu demain

Préparez-vous à ce que les loups-garous sortent en meute demain, car nous sommes sur le point d’avoir la plus longue pleine lune de l’année.

Connue sous le nom de lune froide de décembre, la pleine lune remplira le ciel samedi soir 18 décembre. C’est également la dernière pleine lune que nous verrons avant le solstice d’hiver dans l’hémisphère nord.

Comment regarder la plus longue pleine lune de 2021

Source de l’image : M. Kornmesser (ESA/Hubble), NASA et ESA

Si vous n’avez pas peur de tout ce qui se passe la nuit, vous pouvez vérifier vous-même la Lune demain. En fait, ceux qui cherchent à attraper la plus longue pleine lune à son apogée voudront sortir à 23h36 HNE. C’est 0432 UTC le 19 décembre et 20h36 PST pour ceux sur la côte ouest des États-Unis.

Notre corps lunaire sera en spectacle tout le week-end, mais samedi, il sera officiellement considéré comme « plein ». Malgré cela, la NASA dit que ce sera un « week-end de pleine lune ». Le solstice d’hiver débutera quelques jours plus tard, le mardi 21 décembre. C’est à ce moment-là que le pôle Nord sera à son inclinaison la plus éloignée du Soleil, à environ 23,5 degrés. Cela signifie également que le début officiel de l’hiver approche à grands pas, alors assurez-vous d’avoir un manteau prêt à partir.

Une lune aux nombreux noms

Source de l’image : muratart/Adobe

La pleine lune la plus longue de toutes les années est particulièrement intrigante en raison de tous les noms qu’elle a choisis au fil des ans. Certains l’appellent le froid, le gel ou la lune d’hiver. D’autres l’appellent encore la Lune avant Noël ou la Lune du Chêne. Parfois, les gens l’appellent même la longue lune nocturne ou la lune enfant.

Peu importe le nom que vous lui donnez, le résultat est le même. La lune apparaîtra pleine tout au long du week-end, jusqu’à lundi matin. L’arrivée du solstice d’hiver quelques jours plus tard fait également partie de ce qui en fait la pleine lune la plus longue de l’année, selon la NASA. Fondamentalement, pendant une pleine lune, la Lune, le Soleil et la Terre s’alignent sur une ligne à 180 degrés. Cela permet aux rayons de lumière du soleil d’éclairer l’intégralité de la Lune face à la Terre.

Cependant, étant donné que le solstice d’hiver se produit, la trajectoire du Soleil apparaîtra en fait plus bas dans le ciel. Cela permet à la Lune d’apparaître plus haut dans le ciel. Ensemble qui aident à créer la plus longue de l’année. En fait, la lune sera dans le ciel pendant plus de 15 heures dans des endroits comme Washington, DC (via ScienceAlert). C’est beaucoup de temps de lune!