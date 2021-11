La plus longue récession de Bitcoin depuis mai rompt sa corrélation de l’ère de la pandémie avec les actions technologiques

Le battement se poursuit sur le marché des crypto-monnaies alors que Bitcoin tombe à aussi bas que 55 700 $ jeudi et Ether à 3 970 $. Cela fait chuter la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie à 2,56 billions de dollars.

Certains actifs cryptographiques tels que Loopring, Fantom, SHIB, NEAR, Zcash, LINK et Kusama ont chuté de 20% à 27% au cours de la semaine dernière. Pourtant, quelques cryptos bénéficient de gains, avec The Sandbox, MANA et Crypto.com en hausse de 50% à 75%.

Pour le cinquième jour consécutif, Bitcoin a glissé, ce qui est la plus longue baisse depuis la mi-mai. La crypto-monnaie est tombée en dessous de ses prix moyens au cours des 50 derniers jours. Selon Matt Maley, stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co., 54 500 $ est le prochain niveau important avec une baisse en dessous de 50 000 $ pour lever de « signaux d’avertissement sérieux ».

Maintenant, avant le week-end, Bitcoin est de retour autour de 57 000 $ tandis qu’Ether est au-dessus de 4 100 $, dont la capitalisation boursière globale vise désormais 2 600 milliards de dollars.

« Le recul, bien qu’important, n’a pas eu d’impact sur nos indicateurs positifs à moyen terme. Les conditions de survente à court terme sont à portée de main pour Bitcoin, Ether et de nombreux altcoins », a déclaré Katie Stockton, fondatrice de la société de recherche Fairlead Strategies. « Nous chercherions donc à ce que leur retrait collectif mûrisse plus tard cette semaine. »

Avec la dernière faiblesse du marché, la corrélation entre les contrats à terme Bitcoin et Nasdaq 100 s’évapore.

La corrélation de 30 jours entre la principale crypto-monnaie et les contrats à terme sur le Nasdaq est tombée à presque zéro ces derniers jours, qui a atteint un pic de 2021 fin septembre à 0,56, suggérant que Bitcoin et les actions technologiques évoluaient souvent en tandem.

La corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin est généralement positive depuis février de l’année dernière. Mais depuis fin septembre, Bitcoin a augmenté de 40%, dépassant l’augmentation de 11% du Nasdaq 100. La semaine dernière, Bitcoin a atteint un nouveau record historique à 69 000 $, émergeant comme une couverture contre l’inflation.

Cependant, selon Carsten Menke, responsable de la recherche de nouvelle génération à la Banque Julius Baer à Zurich, cette évolution de la relation entre la crypto-monnaie et le Bitcoin ne soutient pas l’argument selon lequel il s’agit d’une réserve de valeur fiable et moderne pour les portefeuilles. .

L’absence de corrélation cohérente et négative entre eux suggère que Bitcoin n’est pas encore une valeur refuge, a-t-il déclaré, soulignant qu’en période de tension sur les marchés financiers, il a tendance à souffrir comme d’autres actifs plus risqués.

Défendant Bitcoin, Esme Pau, analyste chez China Tonghai Securities, a fait valoir que le bitcoin est un moyen « sensible » de se protéger contre l’inflation.

« J’exhorte les investisseurs à se concentrer sur la tendance à long terme et je ne pense pas que les changements de corrélation à court terme doivent être considérés comme représentatifs », a-t-elle déclaré.

Bitcoin BTC

57 909,65 $

+1,48 %

-1,80 %

-9,45%

Ethereum ETH

4 214,65 $

+1,32 %

+1,47 %

-8,43%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.