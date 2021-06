La plus “maison non royale de la princesse Anne de tous les foyers royaux” a ouvert la voie à Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

in

Anne aurait donné l’épaule froide à Harry lorsqu’il est rentré au Royaume-Uni en avril pour les funérailles du prince Philip, après que les Sussex ont frappé le cabinet dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Cependant, les choix de jeunesse de la princesse royale ont contribué à créer un précédent pour Harry et Meghan lorsqu’ils ont commencé à repousser les restrictions de la vie derrière les murs du palais. Anne voulait élever ses enfants en tant que citoyens privés, tout comme Harry et Meghan, et a choisi de vivre loin des palais traditionnels en achetant son propre domaine du Gloucestershire, Gatcombe Park.

De même, les Sussex ont choisi de quitter le domaine de Kensington Palace moins d’un an après leur mariage et de déménager dans une maison plus privée à Windsor, Frogmore Cottage.

Dans son livre “Princess Anne: A Biography”, Nicholas Courtney a expliqué comment la princesse royale a résisté à la tendance à plusieurs reprises lorsqu’il s’agissait de mettre en place sa vie de famille.

M. Courtney a affirmé que “les journalistes et les biographes qui visitent Gatcombe pour la première fois sont toujours frappés par le caractère informel du lieu”.

Il a poursuivi: “Qu’ils doivent utiliser des expressions telles que la plus” antiroyale des ménages royaux “présuppose qu’ils les attribuent à une vie de valets en culottes courtes et de perruques poudrées, un majordome en jaquette et col cassé et une série de dessins dorés.

La plus “maison non royale de la princesse Anne de tous les foyers royaux” a ouvert la voie à Harry et Meghan (Image: .)

Anne aurait donné l’épaule froide à Harry lors des funérailles de Philip (Image: .)

Gatcombe a également fait les gros titres plus tôt cette année après que la princesse royale a partagé une photo d’elle en train de regarder le rugby à la maison.

Les observateurs royaux ont été émerveillés par le cadre chaleureux, tandis que d’autres sont même allés jusqu’à l’appeler “encombré”.

Meghan et Harry auraient construit leur première maison ensemble, Nottingham Cottage dans le domaine de Kensington, aussi “confortable et chic” que possible, selon la biographie Finding Freedom.

Quand Anne et son premier mari Mark Phillips ont posé pour la première fois les yeux sur leur maison de 730 acres en 1976, ils ont mis leur capital en commun et ont comblé la différence avec une hypothèque – un autre changement marqué par rapport à la plupart des membres de la famille royale.

À l’époque, Mark a déclaré: “Nous sommes comme n’importe quel autre couple avec une hypothèque.”

LIRE LA SUITE: Le camouflet d’anniversaire de Harry à William avant Megxit repéré par les fans royaux

Maison de la princesse Anne dans le Gloucestershire, domaine de Gatcombe Park (Image: .)

C’est également le chemin parcouru par Harry et Meghan depuis qu’ils ont quitté le cabinet.

Ils ont acheté un vaste manoir de 14,65 millions de dollars (11 millions de livres sterling) en Californie, dans la communauté isolée de Montecito, mais auraient contracté une hypothèque de 9,5 millions de dollars (6,8 millions de livres sterling) pour l’acheter pour la propriété de 7,4 acres.

Leur porte-parole a expliqué : « Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé dans leur maison familiale en juillet de cette année.

“Ils se sont installés dans l’intimité tranquille de leur communauté depuis leur arrivée et espèrent que cela sera respecté pour leurs voisins, ainsi que pour eux en tant que famille.”

Leur nouvelle maison est à 100 miles de LA, où ils se sont brièvement installés.

Comme Anne, Harry aurait eu des difficultés dans la ville animée et aurait recherché l’intimité loin de la foule.

Anne est connue pour être plus informelle que certains de ses proches (Image: .)

La maison des Sussex à Windsor, Frogmore Cottage, avant de déménager aux États-Unis (Image: .)

Selon M. Courtney, la princesse royale a un jour admis qu’elle aimait passer du temps seule.

Elle a déclaré: “Après avoir été en public pendant quelques jours, je veux être seule.”

Elle a ajouté : « C’est agréable de partir, de ne pas parler et d’être seul ; vous en avez besoin.”

C’est ce qui a d’abord attiré le couple vers le domaine de Gatcombe – Mark a déclaré: «Nous nous sommes tenus sur le perron et avons regardé la vue; c’était calme, c’était isolé, c’était paisible avec des bois de chaque côté d’une longue vallée.

«Je me suis dit – eh bien, quoi qu’il y ait à l’intérieur, nous pouvons changer, avec le temps.

« Mais cela, nous ne pourrons jamais le changer.

“C’est exactement ce que nous recherchions.”

Anne avec son premier mari Mark Phillips (Image: .)

Harry et Meghan ont même essayé de garder secret l’emplacement de leur nouvelle maison pendant plusieurs mois lorsqu’ils ont déménagé pour la première fois hors de LA.

Pourtant, Anne a été félicitée pour son dévouement indéfectible à la couronne tandis que les Sussex ont fait face à une réaction intense depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Le premier mari d’Anne, Mark, a également refusé l’offre de la reine d’un titre royal, préférant utiliser ses préfixes de l’armée, tandis que leurs enfants, Peter Phillips et Zara Tindall, ont été élevés sans aucun titre.

Au cours de leur entretien avec Oprah, Meghan et Harry ont déclaré qu’ils avaient été profondément blessés lorsqu’il semblait que leur premier-né Archie n’allait pas avoir le titre de prince à sa naissance et n’aurait donc pas la sécurité qui l’accompagne.

Il existe également de nombreuses spéculations sur la question de savoir si le prince Charles a dit au couple qu’il modifierait la législation afin que les enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet, ne deviennent toujours pas prince et princesse même lorsque leur grand-père a hérité du trône.

“Princess Anne: A Biography” de Nicholas Courtney a été publié en 1986 par Weidenfeld et Nicolson et est disponible ici.