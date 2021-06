La plus petite serrure intelligente jamais conçue, affirme Level Home

Level Home a annoncé ce qu’il dit être la plus petite serrure intelligente jamais conçue, la Level Lock. Comme pour les deux produits existants de la société, la serrure intelligente est conçue pour être totalement discrète.

Le Level Lock est compatible HomeKit et fonctionne désormais également avec Alexa…

Nous avons examiné un modèle plus basique l’année dernière, le Level Bolt, et avons conclu qu’il est idéal pour ceux qui ne veulent aucun changement visible, comme les locataires qui ne veulent pas avoir la peine d’obtenir l’autorisation du propriétaire.

Si vous recherchez une serrure intelligente simple et que vous êtes satisfait de l’apparence de votre pêne dormant actuel, alors cette serrure intelligente vaut la peine d’être considérée. Cela peut également être une option pour les locataires qui ne sont pas en mesure d’apporter des changements radicaux à l’apparence de leurs serrures. Level Lock est très facile à installer, bien conçu et fonctionne avec HomeKit. Le seul point d’interrogation que j’ai est sa durabilité lors de tentatives d’entrée agressives. Cela étant dit, Level dit qu’ils ont soumis le verrou à des tests rigoureux et qu’ils ont les chiffres pour le sauvegarder […] C’est un produit qui peut surcharger votre serrure existante avec un accès sans clé et la fonctionnalité HomeKit, et totalement passer sous le radar.

Level Home indique que le nouveau Level Lock n’est pas plus grand qu’un verrou standard non intelligent.

IMPOSSIBLEMENT PETIT – Smart est maintenant minuscule. En cachant la technologie à l’intérieur de la porte, Level Lock est la plus petite serrure intelligente jamais conçue.

CRÉÉ POUR TOUS – Offrez à vos amis et à votre famille la possibilité d’utiliser leur téléphone, leur voix ou même une vieille clé simple pour entrer dans votre maison.

CONSTRUIT AVEC PRÉCISION – Un savoir-faire inégalé et des matériaux de qualité établissent une nouvelle norme pour les serrures intelligentes.

PUISSANCE, RENCONTRE L’EFFICACITÉ – Une boîte de vitesses en acier inoxydable à 6 étages en instance de brevet est à la fois suffisamment puissante pour les conditions les plus difficiles et suffisamment efficace pour offrir une autonomie de plus d’un an à partir d’une seule batterie CR2.

PETITE COMME UNE SERRURE RÉGULIÈRE – En nous appuyant sur notre plate-forme Bolt brevetée, nous avons rendu Level Lock aussi petite qu’une serrure ordinaire. Vous pouvez désormais accéder à votre maison sans effort, le tout sans boîte inesthétique sur votre porte.

FORCE QUE VOUS POUVEZ SENTIR – Construit avec une combinaison d’acier inoxydable 440C et d’alliages métalliques renforcés. Certifié BHMA AAA pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie en matière de sécurité, de durabilité et de fiabilité.

RESTEZ CONNECTÉ – Accédez de n’importe où, utilisez-le avec d’autres appareils Ring compatibles HomeKit ou Sidewalk, contrôlez avec votre voix, créez des automatisations domestiques, et plus encore.

La serrure est disponible dans un choix de quatre finitions : noir mat, nickel satiné, chrome satiné et laiton poli. Il coûte 249 $ et est disponible sur le site Web de l’entreprise.

Si vous voulez le même look discret, mais avec une plus grande sophistication, consultez notre revue du Level Touch, qui ajoute la prise en charge des cartes NFC de style hôtel et la reconnaissance tactile.

