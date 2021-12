La plus vieille famille de l’histoire est retrouvée grâce à des tests ADN et à un chercheur basque | Vie

Une étude menée par un chercheur de l’Université du Pays basque a découvert la plus ancienne famille complète dans les tombes néolithiques situées dans les îles britanniques.

Si vous pensiez que l’acte de famille le plus ancien que vous puissiez avoir était la photo militaire de votre grand-père, nous avons des nouvelles pour vous. La famille la plus ancienne de l’histoire a été retrouvée sur un site funéraire néolithique en Grande-Bretagne.

Selon l’analyse ADN, la plupart des personnes enterrées dans la région étaient de la même origine. Jusqu’à 5 générations consécutives ont été comptées parmi les 35 personnes qui y ont reposé, étant 27 membres de la même lignée généalogique.

Les recherches ont été menées dans les Cotswolds-Severn, où se trouvent des tombes vieilles de 5 700 ans. On suppose que cette famille a vécu dans les années 3 700-3 600 av. Une époque similaire à celle du plus ancien kit de tatouage jamais trouvé.

Grâce à cette étude, il est possible de savoir mieux que jamais quelle était la structure des familles à cette époque.

Les tombes ont révélé que les hommes étaient enterrés dans les mêmes chambres que leurs pères et frères.

Aucun corps de filles adultes n’a été trouvé dans ces chambres, bien que des filles plus jeunes l’aient été. Ces données laissent supposer que les femmes ont été enterrées avec leurs partenaires.

Selon ces données, la figure patriarcale était la principale et sa lignée a été suivie, génération après génération. Même s’il faut noter que la plupart des personnes enterrées descendaient de quatre femmes. Ceux-ci se trouvaient enterrés dans des chambres spécifiques, ce qui nous dit qu’ils étaient importants dans sa famille.

Un charabia de gens

Des personnes dont la parenté n’appartenait pas à la lignée principale ont également été retrouvées. Certains n’ont aucun lien de parenté, rejoignant cette famille par amitié ou par nécessité, bien qu’il existe également d’autres cas plus étranges.

Ils pourraient être des enfants adoptés, avec leurs mères enterrées là mais aucun père biologique n’a été trouvé. Les mères auraient des enfants de la lignée principale, mais aussi d’autres qui n’appartiennent pas à la famille.

Il y a des cas de parents disparus qui, comme leurs traces n’ont pas été retrouvées, on ne sait pas s’ils appartenaient à cet arbre généalogique. A été un travail vraiment difficile celui que les chercheurs ont réalisé pour pouvoir tout déchiffrer.

Une équipe du monde entier

L’équipe de recherche, qui comprenait des archéologues de l’Université de Newcastle et du Royaume-Uni, a été dirigé par Iñigo Ojalde, de l’Université du Pays Basque, qui était également accompagné de généticiens de l’Université de Vienne et de Harvard.

L’autre auteur principal était le Dr Chris Fowler de l’Université de Newcastle. Les deux chercheurs ont souligné la pertinence de cette découverte. Non seulement à cause de la composition des tombes, mais aussi à cause de « excellente conservation de l’ADN« , selon les mots d’Ojalde.

Les historiens ont résolu de grands mystères de l’Antiquité, tels que les hiéroglyphes égyptiens ou les origines de l’humanité. Mais il y en a beaucoup d’autres pour lesquels il n’y a pas de réponses. Jetons un coup d’œil à certains des plus déroutants.

Grâce à cette étude, ils se font une idée de ce à quoi ressemblaient les structures sociales de cette époque et de nouvelles théories sur la sociologie de l’être humain néolithique peuvent être élaborées.

C’est un constat qui, au lieu de regarder vers l’avenir, nous rapproche du passé. C’est une autre façon d’observer l’évolution des relations humaines.