La PM néo-zélandaise Jacinda Ardem : « Il n’y aura pas de point final à ce programme de vaccination »

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardem a déclaré qu’elle « ne sera jamais satisfaite tant qu’il y aura quelqu’un qui n’aura pas choisi [sic]” pour prendre plusieurs vaccins et rappels, et a déclaré à propos des personnes vaccinées qui n’ont pas pris de rappels, “nous avons vraiment besoin qu’ils reviennent ou nous allons aller vers eux.”

« Tant qu’il y a des personnes éligibles qui n’ont pas été vaccinées, nous avons encore du travail à faire », a déclaré Ardem, ajoutant plus tard: « Non, je ne pense pas que je serai jamais satisfait tant qu’il y aura quelqu’un qui n’a pas choisi [sic], qui, vous savez, est éligible, et c’est ce que j’ai dit, il n’y aura pas de point final à ce programme de vaccination.

Ardem a également semblé laisser entendre que le gouvernement ferait du porte-à-porte pour forcer les personnes qui ont déjà reçu le vaccin à recevoir des rappels, déclarant « nous avons vraiment besoin qu’elles reviennent [to take the booster shot] ou nous allons aller vers eux.

Le Premier ministre néo-zélandais est sorti d’une conférence de presse en novembre après s’être fait poser des questions difficiles sur le vaccin :

« Pourquoi le vaccin ne fonctionne-t-il pas en Israël ? » demanda l’homme. « Et vous le poussez toujours », a-t-il poursuivi avant qu’Ardern ne commence à menacer de mettre fin à la conférence de presse, l’informant que seuls les « journalistes accrédités » approuvés par le gouvernement de gauche peuvent rapporter la nouvelle en Nouvelle-Zélande. « Je vais répondre aux questions des médias accrédités », a déclaré Ardern. « Je mettrai fin à la conférence de presse si vous n’arrêtez pas. » Ardern a ensuite présenté ses excuses aux membres des médias d’entreprise avant de prendre la fuite et de mettre fin à la conférence de presse. Ardern a également fait remarquer que la conférence de presse serait reprogrammée et se tiendrait à l’intérieur afin que les autorités puissent mieux contrôler l’accès.

