La poche analogique commencera à être expédiée en décembre

L’Analogue Pocket, une nouvelle console rétro sur laquelle jouer à vos anciens jeux rétro, commencera à expédier les précommandes le 13 décembre. Tous ceux qui ont passé une précommande devraient avoir reçu un e-mail avec la date d’expédition mise à jour. Quant au moment où le Pocket arrivera réellement à votre porte, Analogue a donné une estimation de la date de livraison allant du 14 au 30 décembre.

Si vous ne pouvez pas recevoir un colis pendant ces dates, en raison de voyages de vacances ou d’autres questions, vous pouvez demander une retenue sur votre colis et sélectionner une date d’expédition du 3 janvier. Si votre adresse a changé, Analogue vous permettra de changer où vous voulez pour recevoir la livraison. La date limite pour apporter des modifications à vos commandes, qu’il s’agisse de demander une suspension ou de changer votre adresse, sera le 28 novembre.

Tout comme de nombreuses entreprises technologiques, Analogue Pocket traverse des problèmes de chaîne d’approvisionnement déclenchés et compliqués par la pandémie, entraînant plusieurs retards de date d’expédition. Il avait à l’origine une date d’expédition cible de mai, puis d’octobre, et maintenant enfin, en décembre, il semble que le produit sera en transit vers les clients.

Les précommandes Analogue Pocket de 200 $ se sont vendues en seulement 16 minutes, et les scalpers, sans surprise, répertorient déjà la console à des prix gonflés sur les sites de revente. L’Analogue Pocket ne sera pas un produit en édition limitée, comme promis par la société, et il est prévu de le réapprovisionner. Analogue a également pris des mesures actives pour freiner le scalping pendant la période de précommande, comme signaler que les scalpers revendent des précommandes car il est contraire aux conditions d’utilisation d’Ebay de vendre un article actuellement non en possession. Si vous pouvez attendre, obtenir la console au prix de détail à l’avenir ne semble pas être une tâche herculéenne, par rapport à l’obtention de l’une des dernières cartes graphiques Nvidia (pas à des prix de scalper, évidemment).

Quoi qu’il en soit, si vous êtes parmi les nombreux à rechercher d’autres consoles, comme la PS5 ou la Xbox Series X, vous pouvez consulter notre PS5 Restock Tracker et Series X Restock Tracker. Bon courage et bonne chance.