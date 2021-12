La poche analogique est le meilleur matériel de jeu que j’ai utilisé depuis des années

Nous entrons dans l’âge d’or du jeu rétro. Les jeux vidéo modernes sont également très bons en ce moment, bien sûr, mais si vous aimez les vieux trucs, c’est une période sans précédent. La technologie, l’intérêt des fans et les bons cerveaux intelligents dans les coulisses s’alignent de la bonne manière pour que jouer à de vieux jeux soit aussi simple que nostalgique et aussi précis que passionnant. La nouvelle incarnation de cette époque ? Analogue Pocket, la plus grande Game Boy jamais conçue.

Les lecteurs réguliers de VG247 reconnaîtront bien sûr la société Analogue grâce à son statut d’incontournable de mes détours dans le monde du jeu rétro. À bien des égards, Analogue Pocket ressemble à la machine sur laquelle la société a construit ses derniers produits. Cela ne diminue pas les réalisations des versions haut de gamme de la Super Nintendo, Mega Drive et NES que la société a publiées auparavant, car ce sont tous des produits encore incroyables. Mais quelque chose à propos de la poche analogique ressemble à un véritable point culminant de toutes ces dépenses de recherche et développement jusqu’à présent.

Alors c’est quoi? Eh bien, si vous n’avez pas suivi la longue période qui a précédé sa sortie imminente, l’Analogue Pocket est une Game Boy pour l’ère moderne. Il dispose d’un bel écran moderne et d’un design moderne robuste et haut de gamme. Il prend vos cartouches d’origine et est compatible avec plus de 2700 cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Mais à bien des égards, cette description ne rend pas vraiment justice à la nature somptueuse de Pocket.

Comme les autres produits analogiques, la meilleure analogie à tirer est probablement la renaissance de la musique sur vinyle et des tourne-disques de haute qualité. Oui, vous pouvez émuler des jeux assez facilement sur un large éventail d’appareils de nos jours – mais le matériel dédié a quelque chose de spécial. De plus, il y a une précision et une qualité à trouver dans l’exécution de jeux sur du matériel d’origine qui ne peuvent pas être atteintes par l’émulation. Tout comme pour le vinyle, alors que les nerds s’en rendaient compte et que le prix du matériel d’origine commençait à grimper, des gens entreprenants ont essayé de trouver un moyen de créer du matériel moderne et rétro. Parmi ces sociétés, Analogue s’est désormais imposée comme la meilleure du lot.

Ne vous méprenez pas ; il s’agit d’un appareil haut de gamme et son prix est élevé. Ce n’est pas pour tout le monde. À 220 $, c’est plus cher qu’une Nintendo Switch Lite – mais ce n’est pas non plus un produit pour ceux qui ne sont pas dédiés à l’artisanat rétro. Cela est clairement représenté dans la qualité, dans les options, dans le niveau d’ingénierie qui est clairement entré dans la poche – ce qui a sûrement dû être cher.

Le facteur de forme de la Pocket doit le plus à la Game Boy Pocket, bien qu’il s’inspire de chaque génération de Game Boy. Disponible en noir ou blanc élégant, il y a un air de pomme dans son design industriel. Les appareils de jeux portables ressemblent souvent à des jouets, en particulier ceux de l’époque des chaînes Pocket – mais il s’agit d’un appareil pour les adultes. Il a cette sensation d’adulte où l’on soupçonne que ce serait bien si vous le laissiez tomber – mais c’est aussi si beau que vous auriez le cœur brisé de le faire.

La conception canalise la sensation générale de l’appareil, une symphonie de l’ancien et du nouveau. Un magnifique écran moderne est intégré à un design traditionnel plutôt qu’à quelque chose de plus moderne comme un clapet, par exemple. Les ports USB-C et carte SD se trouvent juste à côté du port de câble de liaison Game Boy d’origine, utilisé pour jouer en multijoueur avec d’autres poches analogiques ou même du matériel d’origine. C’est mignon. Probablement la seule façon dont l’appareil est inférieur au matériel d’origine est la durée de vie de la batterie, où les éléments modernes font des ravages et donnent aux utilisateurs un peu plus de six heures avant d’avoir besoin d’une recharge.

La star du spectacle est l’écran, un panneau LCD LTPS de 3,5 pouces, 615 PPI qui fonctionne à une résolution de 1600×1440 – dix fois celle de la Game Boy originale. Il s’agit d’une résolution inhabituelle sur papier, mais parfaitement logique dans le contexte – elle permet des représentations au pixel près et 100% précises de ces premiers jeux Game Boy.

Ne mâchons pas les mots : l’écran est absolument magnifique. Analogique s’est clairement concentré sur le fait que l’écran peut faire ou défaire un produit comme celui-ci – ils l’ont donc absolument choisi, emballant dans un bel écran net, puis l’associant à des modes d’affichage vraiment incroyables obtenus grâce au logiciel. Ces modes d’affichage vous permettent d’approcher différents types de matériel – ainsi, d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez faire défiler des filtres qui ressemblent à la teinte verte d’une Game Boy originale, à l’apparence légèrement différente d’une Game Boy Pocket, à l’indiglo de la Game Boy Lite, et ainsi de suite. Il existe également des modes « analogiques » parfaits au pixel près pour chaque plate-forme, qui offrent essentiellement une expérience nette que les développeurs du système recommandent.

J’ai fait quelques comparaisons côte à côte du matériel d’origine et de la poche analogique – et on ne peut pas dire assez à quel point ces filtres sont précis et impressionnants. Dans de nombreux cas, le Pocket devient tout simplement impossible à distinguer du matériel d’origine – en utilisant de manière experte un écran moderne et coûteux pour recréer l’expérience spécifique du matériel plus ancien et beaucoup moins confortable. C’est authentique, mais sans faute, éliminant discrètement les défauts des écrans d’origine tout en conservant leur aspect unique. Notre copain John de Digital Foundry a expérimenté la machine en même temps que nous, et je recommande chaleureusement sa vidéo pour des comparaisons approfondies qui sont honnêtement assez époustouflantes – même si elles sont encore plus impressionnantes en personne.

En ce qui concerne la façon dont les jeux fonctionnent… eh bien, Analogue a perdu celui-ci depuis un certain temps. Comme les autres appareils de la société, le Pocket est alimenté par un FPGA, qui signifie Field-Programmable Gate Array. Bien qu’il existe d’autres méthodes tout aussi valables, le FPGA est un moyen de faire sauter l’émulation traditionnelle hors de l’eau avec une précision extrême. Nous avons expliqué cette technologie dans les précédentes revues de matériel analogique, mais l’essentiel est que, comme le FPGA est entièrement géré au niveau matériel, le résultat est une haute précision, souvent une compatibilité à 100 % et absolument aucun décalage supplémentaire artificiel. La poche analogique contient en fait deux FPGA, ce qui aide encore plus la machine. La raison pour laquelle nous ne voyons pas les FPGA utilisés plus souvent est qu’ils sont coûteux et difficiles à concevoir – mais lorsqu’ils sont bien faits, les résultats parlent d’eux-mêmes. L’Analogique Pocket est la première machine de jeu portable FPGA entièrement intégrée – et on a l’impression qu’elle le cloue dès le départ.

L’une des fonctionnalités individuelles les plus intéressantes que Pocket a réalisées dans le jeu est l’intégration transparente du mode veille – ce qui signifie que, oui, avec les cartouches Game Boy d’origine, vous pouvez appuyer sur le bouton d’alimentation pour mettre la machine en veille et enregistrer vos progrès, ce qui signifie lorsque vous le redémarrez, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté. Ce n’est pas seulement une solution de sauvegarde d’état, mais quelque chose d’un peu plus complexe – et cela a fonctionné de manière transparente avec pratiquement tous les chariots avec lesquels je l’ai testé, ce qui est super impressionnant.

Ce n’est pas tout Game Boy non plus. Alors que la fente pour cartouche du Pocket prend les premières cartouches portables de Nintendo, les adaptateurs de chariot peuvent également être utilisés pour jouer aux jeux Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx. Vous pouvez voir comment cela s’aligne pour être l’hommage ultime à l’âge d’or du jeu portable. Seul l’adaptateur Game Gear est disponible au lancement, et ceux-ci entraînent des coûts supplémentaires, mais le fait est qu’il s’agit d’une machine extensible.

Il en va de même pour les autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser ou ignorer. Il existe une station d’accueil qui fonctionne exactement comme un commutateur : branchez votre Pocket, synchronisez un contrôleur Bluetooth et jouez à vos jeux compatibles Pocket sur grand écran. Toutes les fonctionnalités visuelles de Pocket ne sont pas compatibles dans ce mode, mais cela sera, espérons-le, résolu dans les futures mises à jour. Il existe également un menu de paramètres détaillé qui vous permet de modifier les palettes de couleurs, la saturation, la netteté, etc.

D’autres fonctionnalités sont trop approfondies pour être vraiment détaillées ici, telles que Nanoloop (une station de travail audio et une application de séquençage qui vous permet d’utiliser la puce audio GBA pour créer de la musique via la poche) et la prise en charge de GB Studio (un à utiliser le créateur de jeux Game Boy par glisser-déposer, où vous pouvez créer des jeux, puis les charger sur une poche via une carte SD). Les mises à jour du micrologiciel peuvent et seront utilisées ultérieurement pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bogues et améliorer la compatibilité.

Ce n’est que le début, mais d’une manière générale, l’Analog Pocket est l’une de mes versions de jeu préférées de l’année. En fait, c’est peut-être mon préféré. Je pense que Game Boy, GBC et GBA en particulier constituent l’une des bibliothèques de jeux vidéo les plus brillantes de tous les temps – et c’est maintenant la façon définitive de les jouer. Ajoutez la compatibilité supplémentaire du système en option et les autres fonctionnalités et cela devient un appareil irrésistible – du moins pour un nerd comme moi. La question clé reste combien vous êtes prêt à payer pour pouvoir jouer à d’anciens jeux. Mais en tant qu’appareil rétro haut de gamme, l’Analog Pocket est magique.

Avis de non-responsabilité : console fournie par Analogue.