La poigne de fer des Bulls

La NBA continue sa course. Le coronavirus ne l’a pas arrêté pendant les vacances de Noël et il ne le fera pas maintenant, que de nombreux joueurs ont quitté le protocole et cela semble peser plus que ceux qui entrent. Dans un nouveau jour, nous avons vu comment les Bulls continuent de commander la Conférence Est d’une main de fer, mais aussi plus de choses. Les Lakers semblent refaire surface et, petit à petit, ils font du bon travail dans leurs matchs avec LeBron comme leader suprême. Milwaukee, c’est trop pour les Nets qui ont joué à Brooklyn et, bien sûr, sans Kyrie, et Joel Embiid est dans une forme exceptionnelle. Tout cela et bien plus dans le résumé de la journée :

PHILADELPHIA SIXERS 119 – 100 ÉPERONS SAN ANTONIO

Six victoires consécutives ont un Sixers qui fait déjà peur dans la Conférence Est et qui, une nuit de plus, ils ont été guidés par un excellent Joel Embiid (31 points, 12 rebonds et 7 passes décisives). Chez les Spurs, qui n’ont pas pu se remettre d’un premier quart-temps très inégal (39-19), Dejounte Murray s’est fait remarquer (27 points, 5 rebonds et 9 passes décisives).

FILETS DE BROOKLYN 109 – 121 MILWAUKEE BUCKS

Kevin Durant ne peut pas gérer un grand Giannis Antetokounmpo. Consultez la chronique ici.

TORONTO RAPTORS 122 – 108 UTAH JAZZ

Fred VanVleet a réalisé le premier triple-double de sa carrière (37 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) et les Raptors ont enchaîné leur cinquième victoire d’affilée contre le redoutable Jazz, qui a ajouté une défaite inattendue. Les visiteurs, qui s’étaient imposés par 17 points au deuxième quart-temps, ont été retracés à la fin malgré les 29 points d’Eric Paschall.

CHICAGO BULLS 130 – 122 WIZARDS DE WASHINGTON

Entièrement consolidés en tant qu’équipe la plus en forme de toute la NBA, les Bulls ont ajouté leur neuvième victoire consécutive avec une victoire claire et très corail sur les Wizards de Washington. Zach LaVine (27 points) et Nikola Vucevic (16 points, 14 rebonds et 7 passes) ils menaient le groupe de six joueurs des Bulls au-dessus de 15 points tandis que Bradley Beal était le plus remarquable de ceux de Washington (26 points, 3 rebonds et 6 passes décisives). Le Brésilien Raul Neto a réussi 3 rebonds et 4 passes décisives en 12 minutes avec les Wizards.

HOUSTON ROCKETS 106 – 130 DALLAS MAVERICKS

Les Dallas Mavericks ne pouvaient pas compter sur Luka Doncic en raison de problèmes de cheville, mais ils ont poussé le match entre les équipes du Texas en avant en renversant un Houston Rockets qui ne répondait pas. Les Mavericks ont ainsi ajouté leur cinquième victoire consécutive grâce à Tim Hardaway Jr. (19 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) menant un sextet de joueurs qui ont marqué au moins 10 points, tandis que dans les Rockets le meilleur buteur était Christian Wood (20 points et 3 rebonds).

OKLAHOMA CITY THUNDER 105 – 135 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Les Timberwolves ont battu le Thunder d’Oklahoma City pour la deuxième fois en trois jours sur le dos de leur trio stellaire : D’Angelo Russell (27 points et 12 passes), Anthony Edwards (24 points, 6 rebonds et 7 passes) et l’Américain d’origine dominicaine Karl-Anthony Towns (19 points, 8 rebonds et 5 passes décisives). Luguentz Dort (18 points) était le meilleur marqueur d’un pauvre Thunder qui traînait 41 points au dernier quart.

DENVER NUGGETS 121 – 111 ROIS DE SACRAMENTO

Nikola Jokic (33 points, 10 rebonds et 7 passes décisives) a mené les Denver Nuggets à une victoire sans problème sur les Sacramento Kings. L’Argentin Facundo Campazzo a ajouté 6 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 25 minutes pour les Nuggets tandis que De’Aaron Fox a mené les Kings avec 30 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

LAKERS DE LOS ANGELES 13 – 118 HAWKS D’ATLANTA

Les Lakers ajoutent leur quatrième victoire consécutive. Consultez la chronique ici.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 101 – 114 CAVALIERS CLEVELAND

Darius Garland (26 points et 6 passes décisives) a pris les rênes des Cavaliers dans leur victoire à domicile sur le court de certains Blazers qui poursuivent notamment leur chute en enfer et ils ne lèvent pas la tête dans une NBA qui n’attend personne, ni pour eux. Norman Powell (19 points et 5 rebonds) était le leader des Blazers dans lequel Damian Lillard est toujours absent pour cause de blessure.