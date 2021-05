La pointe de l’iceberg: la perte de glace actuelle est une tache de ce qui nous attend sans action verte drastique

Une étude publiée dans Scientific Reports prévoyait, en 2020, que 300 millions de personnes seraient exposées à des inondations et des inondations côtières épisodiques d’ici 2100 et la valeur des actifs mondiaux menacés par ces épisodes à 6 à 9 billions de dollars en raison de l’élévation du niveau de la mer.

L’A-76, le plus grand iceberg du monde, vient de se détacher de la banquise antarctique. Le mois dernier, le National Ice Center des États-Unis a rapporté que l’A-68, encore plus gros, avait fondu. En effet, une étude récente de l’Université de Leeds avait révélé que le monde avait perdu 28 billions de tonnes de glace entre 1994 et 2017; pour la perspective, c’est plus de 1,2 billion de tonnes de glace perdues par an en environ deux décennies, alors que, jusqu’en 1994, la perte de glace avait été d’environ 800 milliards de tonnes par an. L’augmentation de la fonte des volumes de glace signale une accélération du changement climatique, due à des facteurs anthropiques, et met en garde contre un réchauffement catastrophique. Mais le monde ignore cela. Le monde est déjà plus chaud de 1,1 ° C qu’il ne l’était à l’époque préindustrielle et est en passe de se réchauffer de plus de 2 ° C d’ici 2100, même avec l’action climatique actuelle des pays. Sans réduction immédiate et drastique des émissions de gaz à effet de serre, divers organismes d’experts ont mis en garde à plusieurs reprises au cours des dernières années, il est impossible de maintenir la planète sur une trajectoire de réchauffement qui évite un impact catastrophique sur de grandes étendues.

Une nouvelle étude publiée dans Nature postule que l’Antarctique s’approche rapidement du point de basculement, après quoi la perte de glace devient irréversible; ce point de basculement pourrait survenir au cours des quatre prochaines décennies si les émissions se poursuivent à leur rythme actuel. Et, d’ici 2100, le niveau de la mer pourrait augmenter 10 fois plus vite qu’aujourd’hui. Une étude publiée dans Scientific Reports prévoyait, en 2020, que 300 millions de personnes seraient exposées à des inondations et des inondations côtières épisodiques d’ici 2100 et la valeur des actifs mondiaux menacés par ces épisodes à 6 à 9 billions de dollars en raison de l’élévation du niveau de la mer.

Ce que l’étude Nature montre de manière critique, c’est que les technologies de capture du carbone – le philanthrope et champion de l’action climatique Bill Gates y a fait confiance, comme beaucoup d’autres qui croient qu’une action climatique radicale n’est pas possible ou que nous avons déjà manqué le autobus sur une action significative de lutte contre le réchauffement – peut ne pas être d’une grande aide, disent Julie Brigham-Grette et Andrea Dutton, professeurs de géosciences basés aux États-Unis, dans un article paru dans The Conversation. Si cela est vrai, cela change fondamentalement les priorités de l’action climatique. Les pays riches qui ont absorbé la majeure partie du budget carbone mondial sur leur chemin vers la croissance ne peuvent plus se soustraire à donner au reste du monde les ressources dont il a besoin pour poursuivre une croissance verte de toute urgence. Le Fonds vert pour le climat, comme ce document l’a souligné à maintes reprises, est devenu un exemple de l’échec continu du monde développé à le faire. Les États-Unis, et l’UE, qui se sont engagés à atteindre des objectifs nets zéro importants, ne devraient plus plaider simplement cette action; en tout cas, cela est arrivé beaucoup trop tard. Pays dont les politiques sont cohérentes avec un numéro de filière de 2 ° C à un chiffre bas; sans leadership climatique exemplaire de la part des pays développés, il y a peu d’espoir.

